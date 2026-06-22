$!Gabinete de Seguridad reporta decomiso de más de 24 mil litros de metanfetamina líquida en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad informó sobre las acciones relevantes realizadas del 19 al 21 de junio en distintas entidades del país, entre las que destacó el desmantelamiento de una bodega en el municipio de Ahome, Sinaloa, utilizada para el almacenamiento de metanfetamina líquida y sustancias químicas. El operativo fue ejecutado por fuerzas federales y elementos del Ejército Mexicano, quienes al ingresar al inmueble localizaron un importante volumen de sustancias presuntamente vinculadas a la elaboración de drogas sintéticas.

DECOMISAN MILES DE LITROS DE METANFETAMINA LÍQUIDA Y QUÍMICOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE DROGAS De acuerdo con la información oficial, en la bodega fueron asegurados: - 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida - 98 mil 640 litros de sustancias químicas - 59 mil 425 kilos de químicos utilizados presuntamente en la elaboración de drogas sintéticas Las autoridades señalaron que este aseguramiento representa uno de los principales hallazgos del operativo realizado en la región durante el periodo informado. Otros objetos asegurados en el inmueble Además de los precursores químicos, en el sitio fueron localizados: - 250 cartuchos - 2 cargadores - 745 costales de fertilizante agrícola - 270 tanques de gas - 2 vehículos En el lugar fue detenido un hombre, cuya identidad no fue revelada, y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente. El inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades.

ACCIONES RELEVANTES CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO El Gabinete de Seguridad detalló que, en el mismo periodo, se llevaron a cabo acciones coordinadas en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Las operaciones incluyeron cateos, detenciones y aseguramientos de drogas, armas de fuego y otros materiales ilícitos.

AFECTACIÓN ECONÓMICA A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SE ESTIMA EN 425 MILLONES DE PESOS Las autoridades estimaron que el conjunto de acciones realizadas durante el periodo reportado generó una afectación económica de 425 millones de pesos a la delincuencia organizada. El Gabinete de Seguridad indicó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para el combate al tráfico de drogas y sustancias ilícitas en el país.

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