Coahuila es tan seguro como Europa para viajeros: cónsul de Estados Unidos

Durante una visita a Saltillo, el funcionario explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene un monitoreo permanente de las condiciones de seguridad en distintas regiones del país y comparte información actualizada con los ciudadanos estadounidenses que tienen previsto viajar a México.

Aunque evitó pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en materia de seguridad en México, el cónsul de Estados Unidos para Educación, Prensa y Cultura en Monterrey, Jerome Sherman, destacó que Coahuila mantiene condiciones de seguridad que permiten ubicarlo en el nivel dos de advertencia para viajeros estadounidenses.

Sherman señaló que estas evaluaciones se realizan de manera constante y sirven como referencia para orientar a los viajeros sobre las condiciones que prevalecen en cada entidad federativa, de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades estadounidenses.

“Nos sentimos muy seguros aquí en Coahuila. Ustedes saben que el Departamento de Estado tiene un sistema de advertencias de viaje para ciudadanos americanos y aquí estamos en una zona de nivel dos, que es igual a algunos países en Europa, igual a Francia”, señaló.

Sherman indicó que existe comunicación constante con autoridades de los distintos niveles de gobierno para recopilar información que permita orientar a los visitantes extranjeros.

Explicó que este trabajo cobra especial relevancia ante el incremento de visitantes y turistas estadounidenses con motivo del mundial de futbol.

“Estamos buscando la mejor información para compartir con nuestros paisanos americanos. Entonces, la idea es compartir información con ellos sobre todo durante el Mundial que están pensando en venir aquí y visitar Monterrey por un partido y quizás venir aquí a Coahuila para disfrutar la cultura de México”, comentó.

Respecto al proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el representante diplomático evitó adelantar posibles escenarios y señaló que las discusiones se mantienen en curso entre los gobiernos de los tres países.

“Es un tema que está bajo el proceso de revisión en las capitales de los países y no tengo un comentario específico”, expresó.

No obstante, destacó la relevancia de la relación económica entre las tres naciones y el impacto que tiene para entidades fronterizas como Coahuila.

“Somos los socios comerciales más grandes del mundo. Aquí ustedes (en Coahuila) se benefician de esto por la cantidad de comercio que pasa desde Coahuila a los Estados Unidos”, afirmó.

Sherman señaló que continuará el proceso de revisión del acuerdo comercial, por lo que evitó especular sobre posibles modificaciones o escenarios futuros para el tratado.