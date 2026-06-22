Argelia remonta a Jordania y sigue con vida en el Grupo J del Mundial 2026

Argelia consiguió una victoria clave al derrotar 2-1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco, en un partido del Grupo J del Mundial 2026 que tuvo dos tiempos muy distintos y que definió el panorama del sector a una jornada del cierre de la fase de grupos. El encuentro comenzó con Argelia tomando el control del balón y buscando generar peligro por las bandas. Con Riyad Mahrez, Aït Nouri, Belghali y Gouiri participando en la construcción ofensiva, el equipo africano mantuvo la iniciativa, aunque sin precisión en el último toque. Jordania, por su parte, se replegó y apostó por resistir mientras esperaba alguna oportunidad al contragolpe.

A pesar de la posesión argelina, que llegó a ser de 74 por ciento, el marcador se abrió a favor del conjunto asiático. Al minuto 36, Al-Rashdan aprovechó una segunda jugada fuera del área y sacó un disparo que venció a Luca Zidane para poner el 1-0. Antes del descanso, Jordania logró sostener la ventaja, incluso cuando Argelia acumulaba más tiempo con el balón y buscaba el empate.

En la primera mitad, Mahrez tuvo opciones claras para igualar. En una de ellas, al minuto 33, recibió dentro del área y su remate fue bloqueado por un defensor. Boudaoui también intentó desde media distancia, pero el arquero Abu Laila respondió sin complicaciones. Para el segundo tiempo, Argelia salió con mayor urgencia, consciente de que necesitaba al menos un empate para mantenerse con opciones en el torneo. Al minuto 53, Maza probó desde fuera del área, pero Abu Laila volvió a intervenir para mantener la ventaja jordana. Jordania también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Al 57’, Al Tamari ingresó al área, aunque tardó en definir y permitió la reacción defensiva de Argelia en una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido. El empate llegó al minuto 68 en un tiro de esquina desde la derecha. Benbouali se anticipó en el área y conectó de cabeza para el 1-1, imposible para el portero jordano. A partir de ese momento, el partido se volvió más abierto, con llegadas en ambas áreas.

Argelia mantuvo la presión y encontró el segundo tanto al minuto 81. En otra acción a balón parado, tras una serie de rebotes dentro del área, Gouiri apareció en el segundo poste para empujar el balón y firmar la remontada. La jugada fue revisada por posible fuera de lugar, pero el gol se mantuvo. Con este resultado, Argelia llegó a tres puntos en el grupo y definirá su clasificación en la última jornada ante Austria. Jordania, en cambio, quedó sin unidades y sin posibilidades de avanzar, cerrando su participación frente a Argentina.

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