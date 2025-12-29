Trump asegura que EU destruyó una ‘gran instalación’ en Venezuela

Internacional
/ 29 diciembre 2025
    Trump asegura que EU destruyó una ‘gran instalación’ en Venezuela
    El mandatario de EU no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe AP

Lo anterior sucede dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una “gran instalación” la semana pasada, sin embargo, no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

“Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump en una entrevista a un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: Irán incauta un buque petrolero en el estrecho de Ormuz

De ser así, éste sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

Lo anterior fue manifestado por el multimillonario republicano durante una entrevista con el propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis.

Durante esta entrevista se habló de las acciones militares de EU contra supuestas narco lanchas en el Caribe para desarticular una presunta red de tráfico del oscuro Cartel de los Soles, que estaría controlado por el Gobierno venezolano.

Desde hace tiempo Donald Trump ha advertido que Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

Esto dentro del marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de supuestas narco lanchas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes.

En ese sentido funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.

No obstante, se desconoce si la operación y esta acción abriría un nuevo frente en la presión que Washington sobre Maduro, al que Trump y su Administración acusan de ser el líder de una red de narcotráfico, algo que Caracas niega.

Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

Temas


Ataques
Drogas
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

COMENTARIOS

Selección de los editores
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
Protección Civil reportó que dos empleados fallecieron tras ser aplastados por una máquina en la planta Carrier de la colonia El Lechugal; el accidente ocurrió en el área de carga y descarga.

Mueren aplastadas dos personas por máquina en empresa de Santa Catarina, NL
La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios

Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
Los Giants derrotaron 34-10 a los Raiders en el estadio de Las Vegas, en un duelo marcado por el control ofensivo visitante y un regreso de despeje clave.

Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas