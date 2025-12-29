Trump asegura que EU destruyó una ‘gran instalación’ en Venezuela

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una “gran instalación” la semana pasada, sin embargo, no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

“Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump en una entrevista a un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

De ser así, éste sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

Lo anterior fue manifestado por el multimillonario republicano durante una entrevista con el propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis.

Durante esta entrevista se habló de las acciones militares de EU contra supuestas narco lanchas en el Caribe para desarticular una presunta red de tráfico del oscuro Cartel de los Soles, que estaría controlado por el Gobierno venezolano.

Desde hace tiempo Donald Trump ha advertido que Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

Esto dentro del marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de supuestas narco lanchas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes.

En ese sentido funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.

No obstante, se desconoce si la operación y esta acción abriría un nuevo frente en la presión que Washington sobre Maduro, al que Trump y su Administración acusan de ser el líder de una red de narcotráfico, algo que Caracas niega.

Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.