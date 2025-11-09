Trump asegura que los estadounidenses recibirán dos mil dólares por aranceles

/ 9 noviembre 2025
    Trump asegura que los estadounidenses recibirán dos mil dólares por aranceles
    Trump defendió su política comercial unos días después de que el Tribunal Supremo estadounidense se mostrase escéptico sobre la legalidad de los aranceles que ha impuesto a prácticamente todos los territorios del mundo. FOTO: AP.

El presidente insistió en que las empresas están llegando “en masa” al país gracias a los aranceles.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de “al menos 2.000 dólares” gracias a los aranceles.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, los planes de pensiones 401k “están en su nivel más alto”, pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay “una inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”.

TE PUEDE INTERESAR: Senadores de EU trabajarán el fin de semana por primera vez pata intentar poner fin al cierre de gobierno

“Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo”, añadió el republicano.

El alto tribunal analizó si una ley de poderes económicos en emergencias internacionales es suficiente para que el presidente imponga estos gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende la Administración estadounidense, o si necesita el respaldo del legislativo, a quien la Constitución le otorga la potestad, fuera de esta ley, de decidir sobre los impuestos.

“El presidente de EE.UU. tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!”, denunció en otro mensaje.

“¿No se le ha informado al Tribunal Supremo de EE.UU.? ¿Qué demonios está pasando?”, preguntó.

Temas


finanzas
Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

