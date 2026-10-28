Trump celebra victorias en elecciones provinciales de Canadá, pero no fueron reproche a Carney

Al acercarse las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, Trump compartió un artículo que presentaba la victoria en Quebec como un revés para el primer ministro canadiense Mark Carney y elogió el triunfo conservador en Columbia Británica como prueba de la creciente fortaleza del partido.

El presidente Donald Trump recibió críticas el miércoles por celebrar victorias electorales de un separatista de Quebec y de un conservador de Columbia Británica, días después de que su administración acusara a políticos canadienses de interferir en las elecciones de Estados Unidos.

Pero ninguna de las dos elecciones fue un referendo sobre Carney, cuyo Partido Liberal federal es distinto de los conservadores provinciales de Columbia Británica. Analistas afirman que ambos resultados reflejaron cuestiones locales y no una disminución del apoyo al primer ministro.

“¡Felicitaciones a Paul St-Pierre Plamondon por su VICTORIA!”, escribió Trump el martes en Truth Social, más de tres semanas después del triunfo electoral del líder separatista de Quebec el 5 de octubre. Trump enlazó a un artículo titulado “Los separatistas ganan la elección provincial de Quebec en un golpe para Mark Carney”.

Trump también felicitó al primer ministro designado de Columbia Británica, Lorne Doerkson, por su “Gran Victoria”, y añadió: “¡Los conservadores avanzan con fuerza en Canadá!”. La publicación apareció un minuto antes de sus felicitaciones al líder separatista de Quebec.

Las publicaciones se producen en medio de la guerra comercial de Trump y sus reiteradas amenazas de convertir a Canadá en el 51.º estado. St-Pierre Plamondon ha criticado los aranceles de Trump y descartó celebrar un referendo sobre la independencia de Quebec mientras Trump sea presidente.

La guerra comercial de Trump con Canadá se ha convertido en un tema en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, particularmente en Michigan y Maine, donde candidatos republicanos han enfrentado presión por los aranceles que perjudican a negocios locales. El candidato republicano al Senado por Michigan, Mike Rogers, ha pedido poner fin a la guerra arancelaria.

“Es sumamente inusual que un presidente de Estados Unidos comente sobre la política provincial canadiense o felicite a ganadores de elecciones provinciales”, señaló Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Béland indicó que ninguno de los resultados debería interpretarse como un rechazo a Carney, cuya popularidad se ha visto reforzada por su respuesta a Trump.

Nelson Wiseman, politólogo de la Universidad de Toronto, afirmó que Trump malinterpreta a los conservadores de Canadá, y recordó que Doerkson ha criticado los aranceles de Trump y lo ha calificado de abusón.