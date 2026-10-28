El Banco de Canadá sube los tipos de interés al 2.5%

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    El Banco de Canadá sube los tipos de interés al 2.5%
    El Banco de Canadá espera que los nuevos aranceles estadounidenses frenen la actividad en el cuarto trimestre. ESPECIAL.

Esto ocurre ante el repunte que ha habido de la inflación provocado principalmente por el encarecimiento de la energía

TORONTO.- El Banco de Canadá elevó este miércoles su tipo de interés un cuarto de punto, hasta el 2.5%, la primera subida desde julio de 2023.

El gobernador del banco central, Tiff Macklem, explicó que las perspectivas de inflación se han deteriorado por la prolongación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha elevado los precios internacionales del petróleo y los costes de producción y transporte de las empresas.

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La entidad prevé que la inflación, que se mantiene alrededor del 3% desde abril, aumente hasta aproximadamente el 3.5% a finales de 2026 y permanezca en torno al 3% durante buena parte de 2027, antes de regresar cerca del objetivo del 2% a mediados de 2028.

El Banco de Canadá destacó también una mejora de la actividad económica.

El producto interior bruto (PIB) creció un 3.3% en el segundo trimestre y los indicadores apuntan a una expansión próxima al 2% en el tercero. Para el conjunto de 2026, la entidad proyecta un crecimiento del 1%, que se aceleraría al 2% tanto en 2027 como en 2028.

El banco central advirtió además de que podrían ser necesarias nuevas subidas de tipos si persisten las presiones inflacionistas, aunque señaló que actuará con cautela ante la incertidumbre provocada por el conflicto en el golfo Pérsico y las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos.

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