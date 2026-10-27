Aranceles a autos canadienses serían catastróficos

NUEVA YORK, EU 27-Oct-2026 .-La industria automotriz se enfrenta a un escenario “catastrófico” si Estados Unidos y Canadá no logran un nuevo acuerdo comercial para finales de este año, según una ejecutivo de Honda Motor citada por CNBC.

“Eso sería realmente catastrófico para toda la industria”, dijo Jennifer Thomas, vicepresidenta sénior de asuntos corporativos de American Honda Motor, durante una conferencia automotriz de Reuters en Detroit.

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Thomas afirmó que, idealmente, los países también incluirían a México en el acuerdo y alcanzarían un pacto trilateral, similar al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).

Las asociaciones comerciales que representan a Honda, así como a todos los principales actores de la industria automotriz estadounidense, han abogado por ese acuerdo más integral y se han opuesto a los acuerdos bilaterales entre dos países.

Sus declaraciones se producen meses después de que el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunciara que Estados Unidos no prorrogaría automáticamente el T-MEC, pasando el pacto comercial a un proceso de revisión anual en lugar de una prórroga trilateral de 16 años.

Durante su primer mandato, Trump negoció el T-MEC para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y este entró en vigor en 2020. Posteriormente, cambió de opinión y acusó a Canadá de “estafar a Estados Unidos durante años”.

Thomas afirmó ser “cautelosamente optimista” de que prevalecerá la sensatez para evitar la duplicación de los aranceles, con la que Trump amenazó en agosto si no se llegaba a un acuerdo.

Dijo sentirse alentada por los informes recientes que indican que Estados Unidos y Canadá han reanudado las conversaciones comerciales, incluyendo la reducción de los aranceles sobre materiales críticos como el aluminio.

“Nuestro mensaje ha sido claro: necesitamos que ese acuerdo trilateral se mantenga vigente para que la industria estadounidense sea competitiva”, dijo Thomas. “Es fundamental para nuestro éxito”.

Muchos funcionarios del sector automotriz han manifestado su preocupación por la falta de un acuerdo comercial en América del Norte y la incertidumbre arancelaria debido a la cantidad de piezas que cruzan regularmente las fronteras para la producción de vehículos.

Si bien Honda ha establecido importantes operaciones en Canadá, la compañía informa que más del 60% de los vehículos que vende en Estados Unidos se fabrican en el país, en varias plantas de ensamblaje estadounidenses.

“Nunca pensé que vería a la región de Norteamérica en una situación de desventaja como esta”, dijo Thomas, y agregó que algunos países de ultramar tienen mejores aranceles.

La administración Trump ha negociado acuerdos comerciales con otros países, como Japón y Corea del Sur, que son importantes exportadores de vehículos a Estados Unidos, que incluyen aranceles del 15% sobre los vehículos.