Trump defiende a Netanyahu de posible arresto en Nueva York por crímenes de guerra

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Tras los bombardeos constantes en la Franja de Gaza, la Corte Penal Internacional denunció a Israel por cometer crímenes de guerra

El 20 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contestó de manera indirecta a las declaraciones del alcalde Zohran Mamdani, de Nueva York, sobre la llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una rueda de prensa, el 18 de julio, el alcalde Mamdani contempló la posibilidad de arrestar al mandatario de Israel, Benjamin Netanyahu, tras su llegada a la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas. El edil neoyorquino argumentó que Netanyahu debería estar en prisión al estar acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-guerra-de-estados-unidos-contra-iran-entra-en-una-nueva-fase-LD22218470

Sin embargo, la administración política de Israel ha negado la jurisdicción del tribunal de la Corte Penal Internacional, al igual que rechaza haber cometido crímenes de guerra durante los operativos en contra de Palestina en la Franja de Gaza.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conocido por tener un apoyo político a Israel, declaró que Netanyahu estaría protegido mientras residía en el país.

Benjamin Netanyahu no será detenido, de ninguna manera, bajo ningún concepto, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América’ esclareció Trump.

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Aunque no menciona al alcalde Zohran Mamdani, medios estadounidenses e internacionales han vinculado ambas declaraciones paralelas sobre la presencia de Netanyahu en Estados Unidos. También se ha destacado que en el conflicto bélico contra Irán, el cual ha incrementado desde principios de julio, Israel es el principal aliado de Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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