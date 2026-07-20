Trump defiende a Netanyahu de posible arresto en Nueva York por crímenes de guerra
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Tras los bombardeos constantes en la Franja de Gaza, la Corte Penal Internacional denunció a Israel por cometer crímenes de guerra
El 20 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contestó de manera indirecta a las declaraciones del alcalde Zohran Mamdani, de Nueva York, sobre la llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En una rueda de prensa, el 18 de julio, el alcalde Mamdani contempló la posibilidad de arrestar al mandatario de Israel, Benjamin Netanyahu, tras su llegada a la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas. El edil neoyorquino argumentó que Netanyahu debería estar en prisión al estar acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, la administración política de Israel ha negado la jurisdicción del tribunal de la Corte Penal Internacional, al igual que rechaza haber cometido crímenes de guerra durante los operativos en contra de Palestina en la Franja de Gaza.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conocido por tener un apoyo político a Israel, declaró que Netanyahu estaría protegido mientras residía en el país.
‘Benjamin Netanyahu no será detenido, de ninguna manera, bajo ningún concepto, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América’ esclareció Trump.
Aunque no menciona al alcalde Zohran Mamdani, medios estadounidenses e internacionales han vinculado ambas declaraciones paralelas sobre la presencia de Netanyahu en Estados Unidos. También se ha destacado que en el conflicto bélico contra Irán, el cual ha incrementado desde principios de julio, Israel es el principal aliado de Estados Unidos.