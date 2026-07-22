Trump dice que EU destruirá un puente o una planta eléctrica por cada ataque iraní en Ormuz

La más reciente amenaza de Trump de atacar infraestructura civil se produjo mientras la impopular guerra se descontrola sin una salida clara, amenazando con una mayor disrupción económica mundial y elevando los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos este otoño. Ambas partes se han atrincherado en su disputa sobre el estrecho, una vía navegable crucial para la energía mundial que permanece en gran medida cerrada debido a los ataques iraníes.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el miércoles con destruir un puente o una planta eléctrica iraní cada vez que Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz .

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques contra Irán durante la noche hasta el miércoles, y los sistemas de defensa antiaérea se activaron sobre la capital, Teherán. Irán lanzó un ataque con misiles contra una ciudad jordana sobre la frontera con Israel, y se emitieron alertas en Baréin y Arabia Saudí.

Con las negociaciones en gran medida estancadas, ambas partes han buscado influencia atacando infraestructura civil. Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos atacando infraestructura energética y plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable en los áridos países del Golfo Pérsico.

El derecho internacional generalmente prohíbe tales ataques a menos que la infraestructura esté siendo utilizada con fines militares. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció tales bombardeos como “inaceptables”.

AUMENTAN LOS COSTOS DE LA GUERRA

El cierre del estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializados en el mundo, ha sacudido la economía mundial con efectos mucho más allá de Oriente Medio. Una nueva amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, de atacar el transporte marítimo saudí en el mar Rojo pone en riesgo otra vía comercial.

“A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA PLANTA ELÉCTRICA”, escribió Trump en redes sociales.

Trump tenía previsto ir el miércoles a la Base de la Fuerza Aérea de Dover para recibir los restos de cuatro militares caídos en Oriente Medio. Un día antes, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en una encendida audiencia en el Senado que Estados Unidos había gastado 37 mil 500 millones de dólares en la guerra hasta ahora. El Brent, el petróleo de referencia, subió a alrededor de 94 dólares por barril y los precios de la gasolina están nuevamente en alza.