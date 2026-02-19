Trump dice que la FIFA ayudará a recaudar 75 millones de dólares para Gaza

Internacional
/ 19 febrero 2026
    Trump dice que la FIFA ayudará a recaudar 75 millones de dólares para Gaza
    El presidente Donald Trump habla durante una reunión de la Junta de Paz en el Instituto de Paz de EU, el jueves 19 de febrero de 2026, en Washington. AP.

Además se anunció que el mandatario de Estados Unidos aportará 10 mil millones de dólares a su Junta de Paz

WASHINGTON.-La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza relacionados con el fútbol, aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior fue señalado hoy durante su intervención en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el mandatario para solucionar conflictos mundiales, empezando por el de la Franja.

Fue en el mes de diciembre que durante el evento previo al sorteo del Mundial de fútbol de 2026, que EU organiza junto a México y Canadá, Trump fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz por su “acción extraordinaria”, según explicó el máximo organismo del fútbol.

“Estás haciendo campos y estás consiguiendo que las mejores estrellas del mundo vayan allí, gente que es más grande que tú y que yo”, le dijo Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El republicano aseguró que pronto aportarán más detalles sobre estos proyectos.

APORTARÁ 10 MIL MDD A LA JUNTA DE PAZ

Donald Trump dijo que su país aportará unos 10 mil millones de dólares a la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

“Quiero que sepan que EE.UU. va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz”, dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que “esa cifra es muy pequeña si se compara con el coste de la guerra” en la Franja.

Por otro lado, otros países participantes como Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han prometido hasta 7 mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

Por otro lado, Trump adelantó este fin de semana que anunciaría compromisos de más de 5.000 millones de dólares de la Junta para la “los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción” de la devastada Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

El republicano recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz.

“Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes”, dijo Trump al abrir la cita.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asisten a la reunión, entre otros mandatarios y altos representantes invitados.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

