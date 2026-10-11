Trump dice que Rusia y Ucrania alcanzaron ‘tregua energética’

WASHINGTON.-El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo que Rusia y Ucrania habían acordado una “tregua energética”, pero no ofreció detalles sobre sus términos.

La breve publicación de Trump en redes sociales indicó únicamente que el alto el fuego entró en vigor de inmediato. “¡No lo violen!”

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Rusia no ha comentado al respecto y la Casa Blanca no aclaró la publicación de Trump.

“Hoy hubo una declaración del presidente de Estados Unidos de que se ha asegurado una tregua energética. Esta es una buena noticia para todos, y es importante que se convierta en realidad”, indicó.

Ucrania “está dispuesta a abstenerse de atacar la infraestructura energética rusa — y contamos con la misma disposición de Rusia, así como con el acuerdo alcanzado por el presidente de Estados Unidos sobre este asunto”, añadió.

Rusia ha buscado privar a los civiles ucranianos de electricidad, calefacción y agua corriente a lo largo de la guerra, con la esperanza de desgastar la resistencia pública a la invasión a gran escala de Moscú.

Zelenskyy señaló que Ucrania ha propuesto muchos pasos para desescalar, pero el presidente ruso Vladímir Putin “tuvo una respuesta para todos ellos: ‘nyet’. Esperamos que finalmente diga algo diferente a Estados Unidos, Ucrania y el mundo entero”.

Sostuvo que Kiev mantiene contacto con Estados Unidos, y agradeció a los estadounidenses por su apoyo. Antes, en una publicación en X, informó que habló con el primer ministro canadiense Mark Carney, el presidente finlandés Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

Su anuncio se produjo mientras Zelenskyy, en una entrevista emitida el domingo, declaró que Ucrania estaba lista para dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Moscú detenía los ataques contra el sistema energético de Ucrania, y pidió a Trump presionar al Kremlin para que acepte.

“Estamos pidiendo al presidente Trump que les dé una señal, para no atacar la infraestructura energética de Ucrania”, dijo a “This Week” de ABC.

Trump dice que Ucrania debería tener nuevo presidente

Trump señaló el sábado que era hora de que Ucrania consiguiera un nuevo presidente, al sugerir que Zelenskyy no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra y culparlo por los altos precios del diésel en Estados Unidos.

En respuesta, Zelenskyy apuntó que Ucrania podría celebrar elecciones si Rusia aceptaba una tregua de 60 días.

“Denos dos meses, 60 días libres. Alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, dijo. Sostuvo que Ucrania estaría dispuesta a aceptar cualquier elección que hiciera su pueblo.

“Con todo respeto al presidente Trump, depende de nuestra sociedad, de nuestro pueblo elegir a uno u otro líder”, aseguró. Añadió que celebrar una votación durante la guerra sería ilegal y que Ucrania necesitaría garantías de seguridad para permitir que la gente vote de manera segura.

Ucrania ha estado bajo ley marcial desde la invasión rusa en febrero de 2022 y la Constitución ucraniana prohíbe las elecciones mientras siga en vigor.

Más allá de la barrera legal, una votación a nivel nacional sería vulnerable a ataques rusos, y organizarla logísticamente imposible, con aproximadamente una quinta parte del país bajo ocupación rusas, millones de ucranianos desplazados en el extranjero y soldados en la línea del frente.

El mandato de Zelenskyy expiró formalmente en mayo de 2024, pero la constitución le permite permanecer en el cargo hasta que un nuevo presidente preste juramento.