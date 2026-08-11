Trump dijo a Ucrania que no tenía cartas que jugar. Entonces Kiev llevó la guerra a Rusia

NUEVA YORK- La reunión en la Oficina Oval entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, fue un choque diplomático en cámara lenta. Ante los medios de comunicación de todo el mundo, Trump le espetó a Zelenskyy: “Su país está en serios problemas. No está ganando. No tiene las cartas”. La confrontación de febrero de 2025, tres años después del inicio de la guerra, fue más que una conversación pública acalorado: se pidió a la delegación ucraniana que abandonara la Casa Blanca, y Washington suspendió brevemente el intercambio de inteligencia con Kiev. En los meses siguientes, mientras Rusia lograba avances lentos pero constantes en el campo de batalla, Trump recibió cordialmente al presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska y pareció dispuesto a empujar a Ucrania hacia un acuerdo de paz desfavorable, incluida la imposición de que cediera territorio.

Pero incluso mientras Zelenskyy estaba sentado junto a Trump, sus fuerzas preparaban una operación que revelaría la capacidad y la ambición de Ucrania de llevar la guerra a Rusia: meses después, drones introducidos de contrabando en el país atacaron bombarderos rusos, destruyendo o dañando aviones valorados en cientos de millones de dólares. Desde entonces, Kiev ha intensificado una campaña de ataques de mayor alcance dentro de Rusia y en zonas que Moscú ha tomado, ha aumentado la producción de armas, ha apuntado contra las defensas antiaéreas rusas y ha golpeado infraestructura petrolera y los almacenes de un gran minorista, en un intento de garantizar que los rusos corrientes sientan el impacto del conflicto. En un bochorno para Putin, ataques ucranianos con drones provocaron densas columnas de humo que se alzaron sobre San Petersburgo poco antes de la apertura de un foro económico internacional en junio. La preocupación por los ataques de Ucrania llevó a las autoridades rusas a reducir el desfile militar del 9 de mayo que conmemora la derrota de la Alemania nazi. Los ataques contra refinerías de petróleo han provocado una crisis de combustible en verano. Para cuando Trump y Zelenskyy se reunieron en una cumbre de la OTAN en julio, el presidente estadounidense afirmó que el líder ucraniano había sido “muy eficaz” en la guerra. “De hecho, hemos desarrollado una buena relación”, añadió Trump. Pero a medida que se han intensificado los ataques de Ucrania, también lo han hecho los de Rusia, y Kiev enfrenta grandes desafíos para defenderse debido a la escasez de misiles estadounidenses Patriot de defensa antiaérea.

En los primeros seis meses del año murieron en Ucrania 1.396 civiles, según la ONU. Mientras tanto, el organismo mundial indicó que las autoridades rusas reportaron 250 civiles muertos en el mismo periodo. Un ataque del lunes que, según Ucrania, alcanzó una refinería de petróleo en Rusia, mató a 13 personas, de acuerdo con funcionarios locales. Y aunque el esfuerzo de Ucrania parece haber cambiado el relato sobre la guerra en Washington, todavía no está claro si podrá empujar a Putin hacia la mesa de negociaciones. Los ataques de Ucrania buscan socavar la idea de que Rusia puede permitirse “simplemente dejar que esto siga”, señaló Jack Watling, investigador principal del centro de estudios RUSI, con sede en Londres. La cuestión de si tendrá éxito depende de cuánto dolor pueda infligir Ucrania. “Lógicamente, por encima de cierto umbral, sí funciona, pero si pueden alcanzar ese umbral es una pregunta interesante”, apuntó, y añadió que depende al menos en parte de factores fuera del control de Kiev, como la continuidad del apoyo financiero europeo. Ucrania lleva la guerra a Rusia Aunque la mayoría de los ataques de Ucrania tienen un alcance de menos de 200 kilómetros (125 millas), sus operaciones de mayor alcance han aumentado de forma drástica este año. En julio lanzó el triple de esos ataques que en enero, según datos de ACLED, un observatorio independiente de conflictos. Golpear repetidamente en el interior de Rusia ha obligado a su ejército a extender las defensas antiaéreas sobre un área más amplia.

Muchos de sus ataques se han centrado en cuatro categorías clave de objetivos, según un análisis de Associated Press de cientos de ataques ucranianos este año, elaborado a partir de declaraciones de funcionarios rusos y medios estatales, así como del ejército ucraniano. A medida que la guerra con Irán elevó los precios de la energía, lo que llevó a Estados Unidos a aliviar las sanciones sobre el petróleo ruso, Kiev intensificó los ataques contra la infraestructura petrolera para negar al Kremlin ingresos por exportaciones de combustible y forzar escasez para la población rusa. También está atacando la fabricación de defensa para dañar la capacidad de Rusia de producir armas a largo plazo, apuntando contra defensas antiaéreas para despejar el camino a sus propias armas, y golpeando almacenes minoristas para trasladar los efectos a la población. — Como parte de la campaña contra la infraestructura petrolera, Kiev afirmó que atacó la mayor refinería de petróleo de Rusia, a más de 2,500 kilómetros (1,550 millas) de Ucrania. — Kiev también ha apuntado contra centros de fabricación de defensa. Atacó varias veces una fábrica que produce sistemas de navegación, incluso con su propio misil Flamingo. — En julio y agosto, Ucrania atacó almacenes del minorista Wildberries. Kiev afirmó que la empresa ayuda a abastecer al ejército ruso. Moscú lo niega.