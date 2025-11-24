Trump disuelve el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk

Internacional
/ 24 noviembre 2025
    Trump disuelve el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk
    Trump disuelve el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk FOTO: VANGUARDIA

La relación política entre Musk y Trump fue afectada por una disputa fiscal, por lo que su rol como asesor terminó a principios del mandato presidencial

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, disolvió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ocho meses antes del fin oficial de sus operaciones, reportan este domingo medios estadounidenses, que citan declaraciones del director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) a Reuters.

Scott Kupor, director de la OPM, dijo a la agencia noticiosa que DOGE, uno de los proyectos estrella de la administración Trump, cuyo objetivo era reducir gastos del gobierno y que hasta hace tiempo fue encabezada por el multimillonario Elon Musk, “no existe”. DOGE, aseguró Kupor a Reuters, ya no es una “entidad centralizada” y la mayoría de sus funciones han sido absorbidas por la OPM.

Horas después de que Reuters publicara la nota, Kupor aclaró en X, sin desmentir realmente la información de la agencia: ‘La verdad es que DOGE puede que no tenga un liderazgo centralizado bajo el [Servicio DOGE de Estados Unidos], pero los principios de DOGE siguen vivos y vigentes: desregulación; eliminación del fraude, el despilfarro y el abuso; remodelación de la plantilla federal; y convertir la eficiencia en una prioridad absoluta’.

Añadió que la OPM y la Oficina de Gestión y Presupuesto ‘institucionalizarán’ los cambios introducidos por DOGE.

A través de DOGE, Musk realizó grandes recortes de empleados federales, cerró agencias enteras, recortó subvenciones federales y canceló contratos, en aras de hacer ‘más eficiente’ al gobierno.

Sin embargo, el rol de Musk como ‘asesor especial’ de Trump y el acceso que tenía a información sensible desataron dudas sobre la posibilidad de que existiera un ‘conflicto de intereses’, además de que le llovieron críticas por el impacto de los recortes.

Musk terminó alejándose del DOGE y del gobierno tras una disputa con Trump por el plan fiscal de este, que el multimillonario acusó generaría un déficit masivo. El dueño de X, Tesla y SpaceX decidió dedicarse a sus negocios.

Temas


política
Gobierno

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Elon Musk

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

