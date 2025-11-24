Ya es oficial, EU designa al Cártel de los Soles como grupo terrorista

WASHINGTON- La administración de Donald Trump, decidió designar de manera oficial al Cartel de los Soles, que es una organización de la que se conoce muy poco y la que Estados Unidos relaciona con la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO).

Esta designación la confirmó el Departamento de Estado estadounidense como FTO a través de una publicación en el Registro Federal, con lo lo que da al gobierno de Estados Unidos herramientas adicionales para poder incrementar la presión sobre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

En opinión del secretario de Estado, Marco Rubio, “existen suficientes pruebas para determinar” que dicha organización cumple con las condiciones estipuladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que regulan la clasificación de FTOs.

Dicha norma establece que un FTO debe ser un grupo extranjero que tenga participación “en actividades terroristas o terrorismo” y además debe “amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos”, incluidos los ámbitos de defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.

En el mes de julio, el Departamento del Tesoro decidió catalogar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), no obstante a que el gobierno liderado por Maduro afirmó en ese entonces que esta organización es un “invento” de Washington.

Si bien, las autoridades estadounidenses afirman que el Cartel de los Soles es un grupo que está conformado fundamentalmente por militares venezolanos y que su nombre procede supuestamente de las insignias que lucen los generales, desde los noventa, no obstante, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, en el primer mandato de Trump.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia decidió reconocer de manera formar la existencia de este grupo, mismo que afirman es liderado tanto por Maduro como su titular de Interior, Diosdado Cabello.

Este hecho ocurre cuando se está intensificando de presión hacia Maduro con un despliegue militar en el sur del Caribe y con lo que Casa Blanca está lanzando ataques a embarcaciones para combatir el narcotráfico, que hasta ahora ha provocado la muerte de 83 de sus ocupantes.

CÁRTEL DE LOS SOLES

De acuerdo con un artículo de Regina García Cano titulado ”US labels Maduro-tied Cartel de los Soles as a terror organization. It’s not a cartel per se”, publicado por The Associated Press, los venezolanos iniciaron a referirse al Cártel de los Soles en la década de 1990 para aludir “a los mandos militares de alto rango que se habían enriquecido con el tráfico de drogas”.

García Cano explica que conforme “la corrupción se expandió a nivel nacional, primero bajo el fallecido presidente Hugo Chávez y luego bajo Maduro, su uso se amplió de manera vaga a policías y funcionarios gubernamentales, así como a actividades como la minería ilegal y el tráfico de combustible”. Siendo así, prosigue Cano “los soles se refieren a las charreteras fijadas en los uniformes de los oficiales militares de alto rango”.

“No es un grupo”, precisa a AP Adam Isaacson, quien es el director de supervisión de defensa en la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, y continúa detallando que “no es como un grupo en el que la gente se identifique como miembros. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía”.

Con información de la Agencias de Noticias EFE y The Associated Press.