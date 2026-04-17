Trump espera llegar a un acuerdo con Irán ‘dentro de uno o dos días’

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera llegar a un acuerdo con Irán “dentro de uno o dos días” para poner fin a la guerra.

Fue ayer que el mandatario aseguró que Irán había acordado entregar sus reservas de Uranio, mientras que hoy Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz.

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Trump destacó que los iraníes quieren reunirse. “Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días”, expresó.

Al momento Estados Unidos ha afirmado que mantendrá el bloqueo naval contra buques iraníes hasta que se cierre un acuerdo definitivo.

EU estaría considerando descongelar 20 mil millones de dólares en fondos iraníes a cambio de que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido.

El plan de paz que se está negociando con la mediación de Azios también incluiría una moratoria sobre el enriquecimiento de Irán por parte de la República Islámica.

Tras el anuncio de la reapertura del Ormuz, Donald Trump aseguró que “Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!”, escribió en su red Truth Social.

En el mismo mensaje, reiteró que Washington se hará con todo “el ‘polvo’ nuclear” enterrado tras los bombardeos con B-2 a instalaciones nucleares en Irán en junio del año pasado, aunque insistió en “ese acuerdo no está sujeto, en modo alguno, a la situación en el Líbano”

Este cese el fuego es “un gesto de buena voluntad” por parte de Israel y está destinado a posibilitar negociaciones “hacia un acuerdo permanente de seguridad y paz” entre las dos naciones, enemistadas por décadas.

Aunque ambas partes acordaron, según Washington, que Israel conserve “su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento” mientras dure el alto en las hostilidades.

Sin embargo, el Estado judío se comprometió como parte del pacto temporal a no realizar “operaciones militares de ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en el territorio del Líbano, por tierra, aire y mar”.