Trump insta a sus aliados a ayudar a EU a tomar el estrecho de Ormuz

En una serie de publicaciones en Truth Social, Trump acusó a aliados estadounidenses como Francia de ser “MUY POCO ÚTILES” en la guerra y criticó duramente al Reino Unido por negarse a “involucrarse en la decapitación de Irán”, incluso mientras los británicos se quejaban de cómo el cuello de botella en el estrecho ha afectado su suministro de petróleo.

Donald Trump exigió “valentía tardía” al Reino Unido y a otras naciones para ayudar a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Ormuz, un punto estratégico crucial para el transporte de petróleo por donde fluye anualmente más de una quinta parte del petróleo transportado por mar del mundo.

Posteriormente, el presidente aclaró que Estados Unidos no se estaba preparando para retirar activos militares de la región, pero añadió: “En algún momento lo haré, pero todavía no”.

“Los países tienen que intervenir y hacerse cargo. Irán ha quedado devastado, pero tendrán que intervenir y hacer su propio trabajo”, declaró a CBS News.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se hizo eco de las declaraciones de Trump , pero señaló que Estados Unidos también estaba haciendo “muchas cosas, algunas conocidas y otras no, para crear las condiciones” para que el estrecho se reabriera.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: número 1, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra, y número 2, reúnan algo de valor, vayan al estrecho y ¡TÓMENLO!”, desafió el presidente .

“Tendrán que aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”, añadió. “Irán ha sido prácticamente diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”.

En una conferencia de prensa en el Pentágono, Hegseth también subrayó que Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, depende mucho menos del petróleo del estrecho que otras naciones.

El secretario de Defensa advirtió a Irán que debería “abrirse al comercio... o tendremos otras opciones”.

“No se trata solo de la Armada de los Estados Unidos. Que yo sepa, se supone que existe una poderosa y temible Marina Real”, reprochó también Hegseth. “Usamos menos que la mayoría, de hecho, muchísimo menos. Así que el mundo debería estar atento y preparado para defenderse”.

En 2024, Estados Unidos obtuvo más del 2 % de su consumo de petróleo a través del estrecho, según datos de la Administración de Información Energética de EE . UU . Cabe destacar que, debido a la globalización de los mercados petroleros, los consumidores estadounidenses aún sufren las consecuencias de la crisis en este punto estratégico del petróleo.

Según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el martes el precio promedio de la gasolina superó los 4 dólares por galón a nivel nacional. Antes de la Operación Furia Épica, el precio era inferior a 3 dólares por galón. El precio del petróleo también se disparó, superando los 100 dólares por barril.

Irán ha estado sembrando el caos en el estrecho, situado frente a su costa suroeste, para infligir un coste económico a Estados Unidos y provocar que sus aliados se desilusionen con la guerra.

El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió su decisión de no entrar en la contienda, publicando el lunes X que “siempre tomaré decisiones que sean en interés nacional”.

“Por eso no nos dejamos arrastrar al conflicto de Oriente Medio.”

Trump también arremetió contra los franceses , acusando a París de impedir que “aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares”, sobrevolaran su territorio.

“¡Francia ha sido MUY POCO COLABORATIVA con respecto al ‘Carnicero de Irán’, que ha sido eliminado con éxito! ¡¡¡EE. UU. LO RECORDARÁ!!!”, espetó.

Las advertencias llegan después de que Trump diera a Teherán un plazo hasta el 6 de abril para volver a la mesa de negociaciones o arriesgarse a que su infraestructura energética —incluidas las centrales eléctricas y los pozos petrolíferos— quedara completamente destruida en una campaña de bombardeos.

Amenazó con que Estados Unidos se apropiaría de la isla de Kharg, un centro neurálgico para las exportaciones de petróleo de Irán, y la excluiría del Golfo Pérsico si no se reabre el estrecho de Ormuz.

El parlamento iraní ha estado considerando un sistema de peaje que permitiría a ciertos buques petroleros transitar de forma segura por esta vía marítima crucial.