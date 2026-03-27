Trump les dice a los países de la OTAN que nunca olvidará su inacción en Irán

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Internacional
/ 27 marzo 2026
    Trump les dice a los países de la OTAN que nunca olvidará su inacción en Irán
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a la cumbre de la OTAN en La Haya, en junio del año pasado. EFE/ J.J. Guillén
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Esta declaración ocurre después tras la negativa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de unirse a su ofensiva para abrir el estrecho de Ormuz

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra los países de la OTAN, asegurando que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán, y lanzó un nuevo ultimátum a los negociadores de Irán para que se pongan “serios pronto” antes de que “sea demasiado tarde”.

“Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados unidos no necesita nada de la OTAN, pero ‘nunca olviden’ este momento tan importante!”, escribió el mandatario en letras mayúsculas en su red social Truth Social.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tras-su-negativa-de-colaborar-para-abrir-el-estrecho-de-ormuz-trump-llama-cobardes-a-los-paises-de-la-otan-EK19645760

Este mensaje llega después de que, tras la negativa de unirse a su ofensiva para abrir el estrecho de Ormuz, el mandatario llamase a los países de la OTAN “cobardes”, apuntase que han cometido “un error muy tonto” y dijese que no necesita “la ayuda de nadie”.

Además, en otro mensaje en Truth Social, el presidente también volvió a lanzar un ultimátum a Irán para que se siente a negociar «antes de que sea demasiado tarde», amenazando con que si no lo hace «no habrá vuelta atrás».

“Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!”, dijo Trump en su red social Truth Social, refiriéndose a los negociadores, sin ofrecer más detalles.

El presidente aseguró que “los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’”, y comentó: “Nos están ‘rogando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que están ‘analizando nuestra propuesta’ ¡ERROR!”.

De esta forma Trump insiste en que es Irán quien está pidiendo negociar, a pesar de que las autoridades iraníes lo niegan en público y, según reportaron medios oficiales, han rechazado su propuesta de 15 puntos para acabar la guerra por considerarla excesiva.

Teherán busca colocar en la mesa sus propias condiciones que incluyen que se reconozca que tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz y que se reparen los daños en la infraestructura de su país.

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