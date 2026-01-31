Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El incremento de disturbios y protestas hizo a Trump retirar a los agentes de ciudades ‘mal administradas’
El 31 de enero, tras los constantes disturbios y protestas provocados por los agentes de ICE en Minnesota, el presidente Donald Trump ha decidido retirar a las fuerzas federales de la ciudad.
Sin embargo, la orden no se limitó en Minnesota, sino que la dirección fue instruida para todos los elementos que residen en territorios considerados como zona demócrata; partido opositor de la administración republicana de Trump.
TE PUEDE INTERESAR: ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos e hijo del ‘Chapo’ Guzmán
‘He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda’ declaró en sus redes sociales el presidente Trump.
No obstante, advirtió que los edificios federales seguirán siendo protegidos por elementos federales, ante el incremento de protestas anti ICE.
‘....con gran firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos pagados’ aseveró Trump.
El presidente Trump afirmó que la seguridad y vigilancia de las redadas en los diferentes estados corresponderá a las autoridades locales y de la gobernación respectiva.
TE PUEDE INTERESAR: El zar fronterizo promete ‘reducir’ a los agentes de ICE en Minnesota
‘No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores’ advirtió Trump.