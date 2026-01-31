Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas

/ 31 enero 2026
    Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas
    Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas FOTO: VANGUARDIA

El incremento de disturbios y protestas hizo a Trump retirar a los agentes de ciudades ‘mal administradas’

El 31 de enero, tras los constantes disturbios y protestas provocados por los agentes de ICE en Minnesota, el presidente Donald Trump ha decidido retirar a las fuerzas federales de la ciudad.

Sin embargo, la orden no se limitó en Minnesota, sino que la dirección fue instruida para todos los elementos que residen en territorios considerados como zona demócrata; partido opositor de la administración republicana de Trump.



He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda’ declaró en sus redes sociales el presidente Trump.

No obstante, advirtió que los edificios federales seguirán siendo protegidos por elementos federales, ante el incremento de protestas anti ICE.

‘....con gran firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos pagados’ aseveró Trump.

El presidente Trump afirmó que la seguridad y vigilancia de las redadas en los diferentes estados corresponderá a las autoridades locales y de la gobernación respectiva.



No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores’ advirtió Trump.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

