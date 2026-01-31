Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas

El 31 de enero, tras los constantes disturbios y protestas provocados por los agentes de ICE en Minnesota, el presidente Donald Trump ha decidido retirar a las fuerzas federales de la ciudad.

Sin embargo, la orden no se limitó en Minnesota, sino que la dirección fue instruida para todos los elementos que residen en territorios considerados como zona demócrata; partido opositor de la administración republicana de Trump.

‘He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda’ declaró en sus redes sociales el presidente Trump.

No obstante, advirtió que los edificios federales seguirán siendo protegidos por elementos federales, ante el incremento de protestas anti ICE.

‘....con gran firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos pagados’ aseveró Trump.

El presidente Trump afirmó que la seguridad y vigilancia de las redadas en los diferentes estados corresponderá a las autoridades locales y de la gobernación respectiva.