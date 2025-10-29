Trump ordenó la preparación de pruebas con armas nucleares en los Estados Unidos

El 29 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que el Departamento de Guerra se preparará para ejercicios militares con armas nucleares.

La orden fue comunicada desde su cuenta oficial de X, Truth Social. Se estima que la decisión de dicho ejercicio armamentístico, se ha justificado por las autoridades tras la supuesta difusión de avance militar de tipo nuclear por el ejército ruso y el chino.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos destruye otra embarcación de supuestos narco terroristas en el océano Pacífico

‘Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones’ declaró Donald Trump.