Trump ordenó la preparación de pruebas con armas nucleares en los Estados Unidos
La última prueba de armas nucleares en EU ocurrió en 1992, en el estado de Nevada
El 29 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que el Departamento de Guerra se preparará para ejercicios militares con armas nucleares.
La orden fue comunicada desde su cuenta oficial de X, Truth Social. Se estima que la decisión de dicho ejercicio armamentístico, se ha justificado por las autoridades tras la supuesta difusión de avance militar de tipo nuclear por el ejército ruso y el chino.
‘Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones’ declaró Donald Trump.
Según fuentes oficiales de la administración de Trump, el ejército estadounidense posee el mayor número de ojivas nucleares, utilizables. Sin embargo, el mismo presidente de los Estados Unidos informó que Rusia es la segunda nación con mayor disposición de este tipo de armas de destrucción masiva.
‘Debido a su tremendo poder destructivo, me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción’ aseveró Trump sobre las pruebas.
Por igual, las autoridades de los Estados Unidos afirman que el ejército chino podría ser el tercer país con mayor armamento, pero que eso solo será seguro en media década.
La decisión fue tomada después que se anunciara que Rusia realizaba ejercicios militares de tipo nuclear.
Según fuentes de información histórica, las últimas pruebas de detonación nuclear estadounidense ocurrieron el 23 de septiembre de 1992, en el estado de Nevada. Tras la explosión subterránea, no se volvieron a realizar pruebas del tipo nuclear. Posteriormente, la práctica fue prohibida por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE).
Aunque varios países han contado con la tecnología militar para crear armas nucleares, el único país en utilizar dicha arma en un contexto de guerra fue Estados Unidos, durante la Guerra del Pacífico, contra Japón, en 1945.