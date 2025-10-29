Estados Unidos destruye otra embarcación de supuestos narco terroristas en el océano Pacífico
Tras la presencia de la armada estadounidense en el Pacífico, el senado de México expresa sus consternaciones
El 29 de octubre se reportó que la armada de los Estados Unidos, nuevamente, destruyó otra embarcación que se dirigía desde Suramérica hacia el norte del continente, por el océano Pacífico.
Desde sus redes sociales, el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que la embarcación, presuntamente abordada por narcos terroristas, fue interceptada por un ataque cinético.
‘El ataque fue contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada en el Pacífico Oriental’ informó Hegset, afirmando que la orden fue dada por el presidente Trump.
ATAQUES ESTADOUNIDENSES EN EL PACÍFICO PREOCUPAN AL SENADO DE MÉXICO
En el Senado de México, la alta presencia de operaciones estadounidenses contra embarcaciones, presuntamente de terroristas, ha causa preocupación.
‘Lo platicaba ayer con el senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de una plática con el canciller para que nos pudiera detallar esta situación. Sí está la preocupación, pero hay que esperar cuál es la información que se tiene’ comentó el senador de Morena, Ignacio Mier.
Por su parte, el senador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, debe estar al pendiente de los despliegues militares estadounidenses, cerca, del territorio mexicano.
‘¿Por dónde se van a buscar a ir los narcotraficantes? Por el centro, y el centro, es el territorio nacional. Pues (la operación de Estados Unidos) no sólo está en Venezuela, ya se vino al Pacífico y enfrente de Acapulco, en donde se da estas situaciones. Habla de la crisis que traen ahorita con Colombia, entonces todos tenemos que estar atentos en este momento, nosotros los mexicanos tenemos que cuidar nuestro territorio’ detalló el senador.