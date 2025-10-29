Estados Unidos destruye otra embarcación de supuestos narco terroristas en el océano Pacífico

El 29 de octubre se reportó que la armada de los Estados Unidos, nuevamente, destruyó otra embarcación que se dirigía desde Suramérica hacia el norte del continente, por el océano Pacífico.

Desde sus redes sociales, el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que la embarcación, presuntamente abordada por narcos terroristas, fue interceptada por un ataque cinético.

‘El ataque fue contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada en el Pacífico Oriental’ informó Hegset, afirmando que la orden fue dada por el presidente Trump.