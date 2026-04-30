Trump pone a prueba los límites de sus partidarios más devotos

Por: Katie Rogers “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, escribió Trump, y ratificó una amenaza que desató el pánico mundial hasta que horas después anunció un alto al fuego. Mientras esperaba a que los iraníes negociaran esa tarde, Trump tomó asiento detrás del escritorio Resolute del Despacho Oval y cruzó las manos sobre la Biblia, libro que ha calificado como su favorito, seguido de El arte de la negociación. Miró a una cámara que lo esperaba y empezó a leer un pasaje del segundo libro de Crónicas del Antiguo Testamento. Su lectura de ese pasaje se publicó en internet la semana pasada con motivo de un evento denominado Estados Unidos lee la Biblia, un maratón de lectura a cargo de líderes religiosos y políticos. Bunni Pounds, organizadora del acto, dijo que a principios de este mes le informaron que se había grabado el video y que el presidente participaría. En aquel momento, Trump se enfrentaba a críticas por atacar al papa León XIV, nacido en Estados Unidos y crítico declarado de la guerra de Estados Unidos en Irán, y por publicar una imagen de sí mismo como una figura parecida a Jesús.

“No sabemos del todo dónde está su corazón”, dijo Pounds en una entrevista, cuando le preguntaron por el comportamiento de Trump. Pero, añadió, “creemos que al menos siente ternura por las Escrituras”. Durante la última década, muchos evangélicos blancos han pasado por alto la complicada relación de Trump con la religión en favor de la consecución de objetivos políticos que van desde restringir el acceso al aborto hasta colgar copias de los diez mandamientos en las aulas de las escuelas públicas.

Son menos propensos que otros grupos religiosos a ver un problema en la gestión por parte del gobierno de Trump de los archivos relacionados con la investigación del traficante sexual convicto Jeffrey Epstein, cuyas consecuencias han enturbiado el segundo mandato de Trump. Además, en gran medida han adoptado el enfoque religioso que los funcionarios del gobierno han utilizado para justificar la guerra en Irán. Pero la retórica más reciente de Trump, sobre todo en cuestiones de fe mientras la guerra continúa, ha amenazado, según encuestas y líderes religiosos, con dividir a una poderosa coalición de votantes religiosos que lo devolvieron a la Casa Blanca. El grupo incluye a católicos blancos y latinos, así como a evangélicos latinos, todos los cuales se decantaron por Trump en 2024. En un año de elecciones intermedias, los indicios de una disminución del apoyo entre esos grupos han suscitado dudas sobre las perspectivas de los candidatos que representan a un Partido Republicano que se ha forjado a imagen y semejanza de Trump. ”Él es la marca del Partido Republicano, de un modo que, en mi opinión, no ha sucedido con otros presidentes republicanos”, dijo Robert P. Jones, presidente y fundador del Instituto de Investigación de Religión Pública, organización sin ánimo de lucro. “Haga lo que haga, no van a poder librarse de él en las elecciones legislativas o en las próximas elecciones presidenciales”. Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca, dijo que el historial de Trump habla por sí mismo. “Nunca ha habido un mejor presidente para los estadounidenses cristianos que el presidente Trump, y su sólido historial lo demuestra”, dijo Rogers, y añadió que Trump había “puesto fin a la instrumentalización del gobierno federal contra las personas de fe, al defender y ampliar con orgullo nuestros derechos religiosos, indultar a activistas provida, detener la mutilación química de los niños de nuestra nación y proteger los derechos de los padres”. EN UNA ‘SITUACIÓN DELICADA’ La lectura de las Escrituras en el Despacho Oval ilustra otro giro en lo que muchos consideran una unión de conveniencia de larga data entre Trump y los evangélicos blancos, una parte fundamental de su base política que se ha beneficiado de la decisión del presidente de ampliar significativamente el poder de los conservadores cristianos en el gobierno. Los ha instalado en su gabinete y ha creado una comisión de libertad religiosa que se ha centrado en gran medida en salvaguardar las libertades religiosas cristianas. Pounds dijo que la única lectura que tenía en mente para Trump es la que él leyó, II Crónicas 7. Su versículo central dice: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

Muchos de los partidarios cristianos de Trump han interpretado el versículo, sobre el reinado de un rey entre los antiguos israelitas, como una llamada al arrepentimiento nacional y la consiguiente bendición. Ha sido tan bien recibido por los partidarios de Trump que un pasaje clave del mismo se gritó desde un megáfono durante un ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Esta primavera, Trump y sus asesores participarán en varios actos, incluido un acto nacional de oración en la Explanada Nacional en mayo, los cuales pretenden reafirmar a Estados Unidos como una nación con raíces cristianas en el 250 ᵒ aniversario del país.

Jones dijo que el presidente ya estaba en una “situación delicada” con los votantes católicos mucho antes de atacar al papa, líder de los 1400 millones de católicos del mundo. Después de semanas de guerra con Irán, añadió Jones, Trump está en una “situación crítica” tanto con las personas católicas blancas como con aquellas que no son blancas, la mayoría de las cuales se opone a la guerra. Una encuesta realizada en febrero por Pew mostró que el presidente tenía un índice de aprobación del 23 por ciento entre los votantes católicos hispanos, quienes representan alrededor del 45 por ciento de los católicos estadounidenses. Entre los católicos blancos, Trump tiene un índice de aprobación del 52 por ciento. En cambio, Pew descubrió que alrededor del 84 por ciento de los católicos tenían una opinión favorable de León. La desaprobación de Trump ha subido al nivel más alto de su segundo mandato, según el promedio de las encuestas de The New York Times. Jones dijo que, dado que los índices de aprobación están tan estrechamente ligados al éxito del partido del presidente en unas elecciones intermedias, incluso un pequeño descenso adicional en el apoyo a Trump y sus políticas entre los votantes católicos —especialmente en estados como Wisconsin, Pensilvania y Texas, donde hay altas concentraciones de católicos blancos— podría afectar al resultado de las contiendas. VOTANTES INDECISOS Para los votantes que ayudaron a remodelar y reavivar la coalición de Trump en 2024, la retórica presidencial no ha sido ni de lejos tan perjudicial como algunas de las políticas del gobierno de Trump. El reverendo Gabriel Salguero, presidente y fundador de la Coalición Nacional Evangélica Latina, un grupo de varios miles de iglesias evangélicas, dijo que la asistencia a las iglesias había descendido hasta un 30 por ciento en algunas congregaciones debido a las medidas de aplicación de las leyes de migración adoptadas por el gobierno. Salguero, quien ha calificado a los evangélicos latinos como “los votantes indecisos por excelencia”, dijo que sus congregaciones han soportado la mayor parte de la carga al intentar ocuparse de las familias separadas; repartían comidas a personas que temían salir de casa o llevaban a los niños a la escuela. Añadió que muchos evangélicos latinos están a favor de la aplicación de las leyes de migración, pero no de las redadas “indiscriminadas” que, según él, han afectado a pastores y fieles por igual. “Hay un fuerte sentimiento de desilusión y frustración en torno a las acciones indiscriminadas de aplicación de la ley de migración”, dijo Salguero, quien vive en Florida. “Creo firmemente que habrá un ajuste de cuentas cuando lleguen las elecciones intermedias”. Para quien ha apoyado a Trump, su enfoque teatral del cristianismo no siempre fue un factor decisivo.

En el primer mandato de Trump, después de que los manifestantes pasaran días en un parque cercano a la Casa Blanca protestando por los asesinatos de hombres negros a manos de la policía, el presidente ordenó desalojar el parque para poder posar con un ejemplar de la Biblia frente a la iglesia de Saint John. Durante la campaña de 2024, Trump vendió Biblias “Dios bendiga a Estados Unidos de América” por 60 dólares. En su segunda toma de posesión, se negó a poner la mano sobre la Biblia cuando juró el cargo, lo cual no es un requisito, pero no es algo que los presidentes, recién cargados con el peso del mundo, suelan saltarse. Ha esquivado las preguntas sobre su versículo favorito o su testamento preferido. INTERVENCIÓN DIVINA Trump dice que ve una intervención divina en su regreso al poder político, sobre todo después de que la bala de un pistolero le rozara la oreja durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, en el verano de 2024. “Creo que mi vida fue salvada aquel día en Butler por una muy buena razón”, dijo Trump en un discurso conjunto ante el Congreso el año pasado. “Fui salvado por Dios para volver a hacer grandioso a Estados Unidos. Lo creo”. Pero la amenaza de Trump al pueblo iraní el Domingo de Resurrección —en la que remató una publicación en las redes sociales llena de improperios con “Alabado sea Alá”— provocó que Tucker Carlson, un viejo confidente que había intentado persuadir al presidente de que no bombardeara Irán, criticara de manera pública a Trump, al considerar que este se estaba burlando de la idea de la fe. Desde entonces, Trump ha calificado a Carlson de tener un “bajo coeficiente intelectual”. En una entrevista, Carlson dijo que creía que el presidente estaba bajo presión y actuaba de un modo destinado a doblegar a sus oponentes. “Estamos viendo cómo Donald Trump transgrede intencionadamente de maneras que demuestran su poder”, dijo Carlson. “Lo que está diciendo es: ‘Soy más poderoso que el papa’”. Carlson calificó el resultado de “caricatura del cristianismo” que “desintegra” partes clave de la coalición de 2024 del presidente. Se trata de un grupo que el candidato presidencial republicano de 2028 necesitaría para conservar la Casa Blanca.