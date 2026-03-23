Trump pone como ejemplo a la venezolana Delcy Rodríguez para el futuro líder de Irán

WASHINGTON.- Luego de anunciar que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso como ejemplo el caso de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para el futuro liderazgo de Irán.

“Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí. Nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa (sic.) y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán”, declaró el mandatario a la prensa.

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De acuerdo a lo que explicó ya ha habido “una forma muy seria de cambio de régimen” en la República Islámica porque todos sus líderes “han sido eliminados” en la ofensiva que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

“No obstante, estamos tratando con personas que me parecen muy razonables y muy sólidas. Quienes se encuentran dentro del país saben quiénes son. Gozan de un gran respeto y, tal vez, alguno de ellos resulte ser exactamente lo que estamos buscando”, explicó.

NO HAN HABIDO NEGOCIACIONES CON EL NUEVO LÍDER

Con respecto a las negociaciones, el republicano declaró que son con un político “respetado” de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra.

“(Estamos en contacto) con una persona de alto rango. No lo olviden: hemos aniquilado la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder. Ya saben, es un poco difícil, lo han aniquilado, lo hemos aniquilado a todos”, explicó.

Cabe recordar que el nuevo líder supremo no ha sido visto en público y la Administración de Trump afirma que podría estar desfigurado por los ataques o incluso muerto.

Mojtaba Jameneí sucedió a su padre como líder supremo de la República Islámica después de que este fuera asesinado en un bombardeo el 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

“No hemos tenido noticias del hijo. De vez en cuando se ve alguna declaración, pero no sabemos si está vivo”, aseguró Trump este lunes.

Asimismo el republicano dijo que existen “puntos importantes de acuerdo”, definió las conversaciones hasta ahora como “perfectas” y dijo que si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto”.

Además Donald Trump, afirmó que el estrecho de Ormuz reabrirá “pronto” si las negociaciones tienen éxito y planteó la posibilidad de establecer un control “conjunto” de esa vía estratégica por parte de Estados Unidos e Irán.

“Se abrirá pronto si esto funciona”, declaró el mandatario a la prensa al comentar el inicio de las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.