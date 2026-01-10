Trump promete a las petroleras ‘seguridad total’ en Venezuela y las insta a invertir miles de millones

Donald Trump prometió a los gigantes petroleros “total seguridad, total protección” en Venezuela en un esfuerzo por persuadirlos a invertir 100 mil millones de dólares en la infraestructura del país después de que las fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro del poder.

En una conferencia de prensa de mesa redonda en la Casa Blanca el viernes por la tarde con más de una docena de ejecutivos petroleros, incluidos líderes de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhilips, el presidente de Estados Unidos redobló las afirmaciones de que el arresto de Maduro presenta a las compañías petroleras estadounidenses una oportunidad sin precedentes para la extracción.

TE PUEDE INTERESAR: Van contra empresas ligadas al crimen organizado

Muchos de los ejecutivos expresaron su apoyo a las acciones de la administración Trump en Venezuela el fin de semana pasado e insinuaron que estaban dispuestos a invertir.

Los analistas han expresado su escepticismo respecto a que las petroleras inviertan grandes sumas tan rápidamente como Trump ha sugerido. A principios de esta semana, el presidente sugirió que la producción en Venezuela podría aumentar en 18 meses.

“Vamos a obtener cifras de petróleo como pocas personas han visto”, dijo el viernes, enfatizando que Estados Unidos se beneficiará de la bajada de los precios de la energía. “Venezuela va a tener mucho éxito, y el pueblo estadounidense se beneficiará enormemente”.

Cabe destacar que Trump afirmó que la inversión provendría de las compañías petroleras, no del gobierno federal. A principios de semana, había sugerido que el contribuyente estadounidense podría financiar sus inversiones.

“El plan es que gasten, lo que significa que nuestras gigantescas petroleras gastarán al menos 100.000 millones de dólares de su propio dinero, no del dinero del gobierno”, dijo Trump. “No necesitan dinero del gobierno, pero sí necesitan protección y seguridad del gobierno”.

Trump advirtió a los ejecutivos reunidos que, si no están interesados en los esfuerzos de reconstrucción: “Tengo 25 personas que no están aquí hoy y que están dispuestas a ocupar su lugar”.

Si bien les ofreció “total seguridad”, el presidente también sugirió que algunas de las petroleras presentes no necesitaban la ayuda del gobierno estadounidense. “Son gente que extrae petróleo en lugares bastante difíciles”, dijo. “Diría que un par de esos lugares hacen que Venezuela parezca un picnic”.

En breves declaraciones, los ejecutivos petroleros –para muchos, las primeras públicas desde la captura de Maduro– expresaron su voluntad de reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela con las garantías del gobierno de Estados Unidos.

Chevron “ha sido parte del pasado de Venezuela, ciertamente estamos comprometidos con su presente y esperamos con ansias, como orgullosa compañía estadounidense, ayudar a construir un futuro mejor”, dijo Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, actualmente la única gran petrolera estadounidense que exporta regularmente petróleo venezolano.

Nelson dijo que la compañía actualmente tiene 3.000 empleados en cuatro empresas conjuntas diferentes en Venezuela y que tiene la capacidad de “aumentar nuestras extracciones de esas empresas conjuntas esencialmente en un 100%, con efecto inmediato”.

Darren Woods, director ejecutivo de Exxon, afirmó que la compañía esperaba cambios significativos en el panorama legal y comercial de Venezuela para reinvertir en el país. “Hoy en día, no se puede invertir en él”, afirmó.

“Estamos seguros de que con esta administración y el presidente Trump, trabajando de la mano con el gobierno venezolano, esos cambios se pueden implementar”, dijo Woods.

El director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, se hizo eco del optimismo cauteloso y dijo que “existe la oportunidad de ser rápidos, rápidos y restaurar la calidad de lo que se ha perdido en Venezuela en los últimos 25 años”.

Lance también señaló que ConocoPhillips es el mayor acreedor no soberano de Venezuela, con una deuda de 12 000 millones de dólares con la compañía. Aunque Trump aseguró a la compañía que recuperará su dinero, “empezaremos con una balanza equilibrada”.

No vamos a mirar lo que la gente perdió en el pasado, porque fue culpa suya. Ese era un presidente diferente. Vamos a ganar mucho dinero, pero no vamos a volver atrás, dijo.

Las reservas petroleras de Venezuela son consideradas las más grandes del mundo. Si bien la industria petrolera del país experimentó un auge a finales de los años 90 y principios de los 2000, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, finalmente reafirmó el control estatal sobre la industria a mediados de esa década. Desde entonces, la producción petrolera en el país ha disminuido drásticamente debido al envejecimiento de su infraestructura y la disminución de la inversión.

Aunque Maduro está siendo juzgado en un tribunal federal estadounidense por cargos de narcoterrorismo, Trump se ha mostrado muy entusiasmado con la reapertura de Venezuela a la industria petrolera estadounidense. El miércoles, la Casa Blanca anunció que planea controlar el petróleo venezolano indefinidamente y que venderá miles de millones de dólares en crudo recientemente incautado.

La historia de las últimas dos décadas ha demostrado que la intervención extranjera puede tener un impacto en la producción petrolera de un país, pero con resultados mixtos e inestables .

El petróleo está experimentando un superávit mundial . El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos es ahora unos 25 centavos más bajo que el año pasado.