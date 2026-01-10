Van contra empresas ligadas al crimen organizado

    Van contra empresas ligadas al crimen organizado
    Esta estrategia, abundó, muestra también la posición unilateral de Estados Unidos. REFORMA

La especialista en seguridad y política resaltó la capacidad de EU para imponer sanciones con la designación terrorista

Con la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, Estados Unidos busca desvincularse de la clase empresarial y política que por sus nexos puede afectar los intereses de su seguridad nacional, dijo Ana María Salazar, quien fue subsecretaria adjunta de Defensa en Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de EU.

“Creo que Estados Unidos empieza a tener un poco más de visión política de cómo ir desvinculando (del crimen organizado) la clase empresarial y política. También las empresas tienen que fijarse con quiénes hacen negocios”.

”Por ejemplo, OXXO en este momento le manda a las personas que están arrendando o que tienen una de esas tiendas, un email cada dos o tres semanas y les dice ‘te recuerdo que están estas sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, en el momento en que nosotros sepamos que ustedes tienen algún contrato o tienen personas que les están dando ciertos servicios con algún grupo al crimen organizado, nosotros vamos a desvincularnos de ustedes”, expuso en el Seminario de Perspectivas Económicas 2026 organizado por el ITAM.

La especialista en seguridad y política resaltó la capacidad de EU para imponer sanciones con la designación terrorista, que pueden ir desde el retiro de visas o un congelamiento de cuentas.

”Creo que no se ha discutido lo suficiente cómo esta estrategia también está buscando sancionar empresas y empresarios que hayan tenido vínculos con anteriores administraciones”.

”Aquí la capacidad de poder imponer sanciones que pueden ser desde quitarle las visas, congelar sus cuentas no solamente en Estados Unidos, pero tiene un impacto también en otros países. O sea, el que a ti te vea Estados Unidos como un terrorista, empiezas a tener dificultades de poder viajar a Europa porque te pueden detener en el aeropuerto si caes en estas listas”, indicó Salazar.

Esta estrategia, abundó, muestra también la posición unilateral de Estados Unidos de decir “nosotros estamos tomando decisiones de quiénes dentro del contexto de la política y la economía empresarial y comercial tienen estos vínculos y cómo esos vínculos nos impactan los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

