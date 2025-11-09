Trump propone hipotecas a 50 años para incentivar el mercado de la vivienda

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso permitir hipotecas a cincuenta años para abaratar los pagos mensuales de los compradores.

Trump compartió una imagen en su red social, Truth Social, con el título “Grandes presidentes estadounidenses” en la que aparece una imagen del expresidente Franklin Roosevelt (1933-1945), bajo la frase “Hipotecas a 30 años” y una suya en la que pone “Hipotecas a 50 años”.

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), Bill Pulte, confirmó este domingo que la Administración estadounidense trabaja en esta propuesta en un mensaje en X.

“Estamos totalmente enfocados en garantizar el sueño americano para los jóvenes, y eso solo puede suceder a nivel económico mediante la compra de una vivienda. Una hipoteca a 50 años es simplemente un arma potencial dentro de un amplio arsenal de soluciones que estamos desarrollando en este momento”, avanzó Pulte.

El mandatario se refirió al expresidente Roosevelt porque a través del paquete de medidas intervencionistas aprobado para aliviar los efectos de la Gran Depresión de 1929 transformó parte del sistema hipotecario.

En el marco de este paquete, en 1934 creó la Administración Federal de Vivienda (FHA) que acabó impulsando las hipotecas a 30 años.

La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene aseguró que no le gusta la propuesta al destacar más efectos negativos que positivos.

“Al final, beneficiará a los bancos, a los prestamistas hipotecarios y a los constructores de viviendas, mientras que la gente pagará mucho más en intereses a lo largo del tiempo y morirá antes de terminar de pagar su casa. ¡En deuda para siempre, en deuda de por vida!”, escribió en un mensaje en X.

Varios medios especializados apuntaron que mientras que por un lado los comprados podrían ver sus cuotas mensuales de hipoteca reducidas, al final el monto total podría ser mucho mayor por los intereses.

Además, alargar el tiempo de endeudamiento podría reducir la capacidad de ahorro de los ciudadanos durante la mayor parte de su vida e incluso podría aumentar el precio de la vivienda en general.

Las medidas en esta dirección se suelen adoptar en tiempos de recesión económica.