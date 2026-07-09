Opera crudo con leve ganancia tras ataques de EU contra Irán

NUEVA YORK.-Los precios del petróleo apenas variaban este jueves, tras un breve repunte en respuesta a los ataques estadounidenses contra Irán, que reavivaron la preocupación por las interrupciones en el suministro en Medio Oriente, reportó CNBC.

Los futuros del crudo Brent, el referente internacional, subían 53 centavos, situándose en 78.55 dólares por barril.

TE PUEDE INTERESAR: Analistas bajan previsiones para inflación en México

El contrato cerró con un alza del 5.4% en la sesión anterior, registrando su mayor ganancia diaria desde el 4 de mayo. El barril de West Texas de Estados Unidos ganaba 35 centavos hasta los 73.87 dólares. El WTI avanzó un 4.4% el miércoles, registrando su mayor ganancia diaria desde el 1 de junio.

El Presidente estadounidense Donald Trump dio a entender ayer que ya no estaba interesado en negociar un acuerdo con Irán. Previamente, había declarado que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos había terminado, tras una nueva ola de ataques en Oriente Medio.

Según Saxo, “el mercado se ve obligado una vez más a tener en cuenta el riesgo de que nuevos ataques contra el transporte marítimo, o un deterioro más generalizado de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, puedan ralentizar la normalización del flujo marítimo a través del estrecho de Ormuz”.

Dado que el estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos energéticos más importantes del mundo, “incluso una interrupción limitada puede tener un impacto desproporcionado en los precios al contado, los costes de flete y el sentimiento del mercado”, añadió.