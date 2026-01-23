Trump retira invitación a Canadá para unirse a su ‘junta global de paz’

Aunque los líderes de muchas democracias liberales se negaron a firmar, Mark Carney, antes de Davos, había aceptado en principio

Donald Trump retiró una invitación a Canadá para unirse a su iniciativa “junta de paz” destinada a resolver conflictos globales.

“Por favor, permita que esta carta represente que la Junta de Paz retira su invitación para que Canadá se una a lo que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida en cualquier momento”, escribió Trump en una publicación de Truth Social dirigida al primer ministro canadiense, Mark Carney .

Trump lanzó su iniciativa de “Junta de Paz” en el Foro Económico Mundial de Davos, afirmando que sería “uno de los organismos más trascendentales jamás creados en la historia del mundo”. La junta, que será presidida por Trump, fue descrita originalmente como un organismo temporal para supervisar la gobernanza y la reconstrucción de Gaza.

Los miembros permanentes deben ayudar a financiar la junta con un pago de 1.000 millones de dólares cada uno, según Trump.

Aunque los líderes de muchas democracias liberales se negaron a sumarse a la nueva organización internacional de Trump, Carney, antes de Davos, había aceptado en principio, aunque dijo el domingo que sus funcionarios aún no habían revisado “todos los detalles de la estructura, cómo va a funcionar, para qué es el financiamiento, etcétera”.

“Canadá quiere que el dinero tenga el máximo impacto”, dijo Carney a los periodistas .

El ministro de finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo el martes que los canadienses no planeaban pagar los 1.000 millones de dólares que se les pidió a los países que entregaran a Trump para un asiento permanente en la junta que originalmente fue descrita como un organismo temporal para supervisar la gobernanza y la reconstrucción de Gaza.

En un discurso franco a los líderes mundiales en Davos el martes, Carney describió lo que llamó “una ruptura” en el anterior orden mundial “basado en reglas” supervisado por Estados Unidos, causada por el comportamiento agresivo de Trump.

Al llegar a Davos, Trump dejó claro que había escuchado o al menos oído hablar del discurso viral de Carney.

“Canadá vive gracias a Estados Unidos”, dijo Trump en su discurso del miércoles. “Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones”.

“Canadá no vive gracias a Estados Unidos”, respondió Carney el jueves. “Canadá prospera porque somos canadienses”.

Ni la oficina de Carney ni la Casa Blanca respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters el jueves por la noche.

“Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente lo que queramos”, declaró Trump en Suiza el jueves. “Y lo haremos en colaboración con las Naciones Unidas”.

La creación de la junta fue respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU como parte del plan de paz de Gaza de Trump, y el portavoz de la ONU, Rolando Gómez, dijo el jueves que el compromiso de la ONU con la junta solo sería en ese contexto.

Los países miembros incluyen a Argentina, Baréin, Marruecos, Pakistán y Turquía. Otros aliados de Estados Unidos, como el Reino Unido, Francia e Italia, han indicado que no se unirán por ahora.