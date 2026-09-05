Trump sale al rescate de Vance y coincide con en que no es una “guerra”, el mandatario llama al conflicto con Irán “poca cosa”

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    Trump sale al rescate de Vance y coincide con en que no es una “guerra”, el mandatario llama al conflicto con Irán “poca cosa”
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. AP/Manuel Balce Ceneta

“Yo no lo llamaría una guerra”, manifestó Vance después de que le preguntaran si los combates podrían terminar antes de que los votantes emitan sus sufragios en los comicios legislativos del 3 de noviembre

WASHINGTON- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que el conflicto en Irán es “poca cosa”, al defender al vicepresidente JD Vance por sostener que meses de ataques intermitentes en Oriente Medio no son una “guerra”.

Consultado durante un intercambio en el Despacho Oval sobre los comentarios que Vance hizo un día antes, Trump hizo notar que los ataques de Washington contra Irán ahora son “intermitentes”, y pareció restar importancia a la intensidad de una guerra que ha costado a los contribuyentes de Estados Unidos más de 37,500 millones de dólares y ha dejado 18 militares estadounidenses muertos.

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“Puedo entender lo que él está diciendo”, expresó Trump. “Yo lo llamo un conflicto militar porque para nosotros es poca cosa. No es gran cosa”.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el jueves, Vance rechazó el uso de la palabra “guerra” para describir los combates de Estados Unidos contra Irán, y evitó pronosticar que el conflicto, que ya lleva seis meses, terminaría antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos intentan conservar sus estrechas mayorías en el Congreso.

“Yo no lo llamaría una guerra”, manifestó Vance después de que le preguntaran si los combates podrían terminar antes de que los votantes emitan sus sufragios en los comicios legislativos del 3 de noviembre. “En este momento no hay disparos en curso”.

Vance hizo esa afirmación incluso cuando Teherán atacó el jueves a Kuwait, aliado de Washington en el golfo Pérsico, en represalia por varias rondas de ataques estadounidenses contra Irán previamente en la semana.

En su diálogo del viernes con los reporteros, Trump añadió que el número de muertos estadounidenses en el conflicto contra Irán es relativamente menor en comparación con otras guerras recientes que ha librado Washington. Estados Unidos, junto con Israel, sólo han efectuado ataques aéreos en la guerra en territorio iraní, que comenzó el 28 de febrero, y no han desplegado infantería.

“Hicimos Venezuela e hicimos esto. En Venezuela no tuvimos ninguna baja”, expresó Trump, en referencia a la operación militar de Estados Unidos en enero para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a la ciudad de Nueva York, con el fin de que enfrentara cargos federales por narcotráfico. “Y en esto perdimos a 18 personas. Y en Vietnam perdimos a 100.000 personas. Y en otros conflictos perdimos a decenas de miles de personas”.

Un total de 58.220 integrantes de las fuerzas armadas de Estados Unidos murieron durante la guerra de Vietnam, según registros de los Archivos Nacionales.

Ante la insistencia de un reportero sobre cómo podía describir el conflicto como “poca cosa” cuando han muerto 18 militares estadounidenses, Trump respondió reiterando su argumento de que el conflicto —que, según dijo al inicio de la guerra, duraría unas semanas— ha permitido desactivar el programa nuclear de Irán.

“Irán no tendrá un arma nuclear porque, si la tuviera, probablemente usted no estaría de pie allí”, expresó el mandatario.

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