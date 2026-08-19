Trump se acerca a Kim Jong-un y tensa la alianza con Corea del Sur

El presidente Trump quiere reducir los ejercicios militares con Corea del Sur, diciendo que eran hostiles hacia Corea del Norte. Pero bajo el mandato de Kim, el Norte se ha vuelto cada vez más beligerante. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Estados Unidos consideran que sus ejercicios anuales en Corea del Sur son más cruciales que nunca. Los riesgos han aumentado a medida que Corea del Norte ha adquirido experiencia en el campo de batalla con drones y guerra moderna al desplegar tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.

El ejercicio de verano apenas había comenzado el lunes cuando el presidente Donald Trump lo condenó públicamente, con lo que asestó otro golpe a la alianza de siete décadas entre Washington y Seúl. Bajo el gobierno de Trump, las relaciones bilaterales ya se han visto bajo una inmensa tensión debido a sus aranceles punitivos a las exportaciones surcoreanas. Y su diplomacia transaccional ha frustrado a Corea del Sur, más recientemente cuando pareció poner a Arabia Saudita en camino de enriquecer combustible nuclear en su propio territorio, una exigencia que Seúl ha hecho durante años.

En los últimos años, Corea del Norte no solo ha expandido su arsenal nuclear, sino que también ha amenazado repetidamente con usarlo contra Corea del Sur, y ha tachado a su vecino de “enemigo más hostil”. Su líder, Kim Jong-un, también ha forjado un tratado de defensa mutua con Moscú, y ha enviado tropas y armas para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. A pesar de estas escaladas, Trump, en una publicación en redes sociales, describió a Corea del Norte como “no amenazante y respetuosa” mientras alardeaba de su “muy buena relación” con Kim. En la misma publicación, también criticó las maniobras militares conjuntas de hace décadas con Corea del Sur por ser “no solo costosas” sino “totalmente inapropiadas y hostiles” hacia Corea del Norte. “No me alegra el hecho de que Estados Unidos haya aceptado, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, dijo. “Basándome en el hecho de que es demasiado tarde para cancelar, ¡he dado instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos!”.

De implementarse, la directiva marcaría el primer acercamiento concreto conocido de Trump hacia Corea del Norte en su segundo mandato. Sin embargo, no está claro si Kim aceptará el gesto. A lo largo de su trayectoria política, Trump ha tratado a la alianza como un mal negocio para los estadounidenses, y ha acusado frecuentemente a Seúl de no pagar su parte justa por las tropas de Estados Unidos apostadas en Corea del Sur, las cuales actúan como un elemento disuasivo contra Corea del Norte. Durante su primer mandato, canceló o redujo unilateralmente maniobras importantes, y las calificó de “tremendamente costosas” y “muy provocadoras”. Esa concesión ayudó a facilitar tres cumbres con Kim, pero fracasó en revertir sus ambiciones nucleares. Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha mostrado señales de querer renovar esa diplomacia personal. Durante el fin de semana, publicó una fotografía de 2019 de sí mismo junto a Kim en la frontera intercoreana, y escribió: “¡Kim Jong-un y yo nos llevamos GENIAL!”.

“La descripción que hace Trump de la RPDC como 'no amenazante y respetuoso' resulta alarmante para los aliados, que han visto al régimen mejorar constantemente sus capacidades nucleares y de misiles, y al mismo tiempo ganar un patrocinador adicional en Rusia por su apoyo en la guerra en Ucrania”, dijo Emma Chanlett-Avery, subdirectora del Asia Society Policy Institute, empleando las siglas del nombre oficial de Corea del Norte, República Popular Democrática de Corea. El ejercicio Ulchi Freedom Shield de 11 días de este verano fue diseñado para adaptarse a estas dinámicas cambiantes e incorporar lecciones aprendidas de conflictos recientes, incluido el de Ucrania. El teniente general Joseph E. Hilbert del Octavo Ejército de Estados Unidos señaló que las maniobras también pondrían a prueba “la capacidad de la alianza para proyectar rápidamente poder de combate y asegurar terreno clave dentro de la Primera Cadena de Islas”, un largo archipiélago del Pacífico considerado por el Ejército estadounidense como una frontera estratégica contra los reclamos territoriales expansivos de China. Pero Trump reprochó a Corea del Sur en otro frente; En su publicación, también criticó a Seúl por no ayudar a “desnuclearizar” a Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur se comprometió el lunes a mantener una coordinación continua con Estados Unidos tanto sobre los ejercicios militares conjuntos como sobre Irán.

Aunque el gobierno de Corea del Sur confirmó que las maniobras habían comenzado según lo programado, sus instituciones de defensa estaban profundamente inquietas. La directiva de Trump avivó los crecientes temores de que la alianza se estaba desmoronando. “Los conservadores surcoreanos, en particular, verán que la alianza se convierte en un zombi, y pierde considerablemente sus antiguos objetivos estratégicos y energía política bajo el gobierno de Trump”, dijo Lee Byong-chul, analista del Instituto de Estudios del Lejano Oriente en Seúl.

El acercamiento de Trump hacia Corea del Norte, sin embargo, no es del todo mal visto por su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, indicaron los analistas. Como firme defensor de la reconciliación intercoreana, Lee ha instalado a Trump para mitigar las tensiones en la península de Corea a través de conversaciones directas con Kim. Corea del Norte ha citado durante mucho tiempo las maniobras conjuntas como un obstáculo importante para tales esfuerzos, y las ha calificado de “un ensayo para una guerra de agresión”. El lunes, Corea del Sur reiteró sus esperanzas de que la buena relación entre Trump y Kim fomente un “diálogo significativo”.