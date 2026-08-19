Trump se acerca a Kim Jong-un y tensa la alianza con Corea del Sur

Trump se acerca a Kim Jong-un y tensa la alianza con Corea del Sur

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

Donald Trump calificó de “hostiles” las maniobras conjuntas en la península coreana e instruyó recortarlas para reabrir el diálogo diplomático con Kim Jong-un, generando alarma en Seúl pese al avance nuclear norcoreano

Internacional
/
COMPARTIR

El presidente Trump quiere reducir los ejercicios militares con Corea del Sur, diciendo que eran hostiles hacia Corea del Norte. Pero bajo el mandato de Kim, el Norte se ha vuelto cada vez más beligerante.

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Estados Unidos consideran que sus ejercicios anuales en Corea del Sur son más cruciales que nunca. Los riesgos han aumentado a medida que Corea del Norte ha adquirido experiencia en el campo de batalla con drones y guerra moderna al desplegar tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/construye-rusia-bases-de-drones-a-una-distancia-que-podria-alcanzar-la-otan-segun-un-diario-CI22916114

El ejercicio de verano apenas había comenzado el lunes cuando el presidente Donald Trump lo condenó públicamente, con lo que asestó otro golpe a la alianza de siete décadas entre Washington y Seúl. Bajo el gobierno de Trump, las relaciones bilaterales ya se han visto bajo una inmensa tensión debido a sus aranceles punitivos a las exportaciones surcoreanas. Y su diplomacia transaccional ha frustrado a Corea del Sur, más recientemente cuando pareció poner a Arabia Saudita en camino de enriquecer combustible nuclear en su propio territorio, una exigencia que Seúl ha hecho durante años.

$!Pyongyang fortalece su capacidad de misiles y consolida su alianza con Moscú.
Pyongyang fortalece su capacidad de misiles y consolida su alianza con Moscú. PEXELS

En los últimos años, Corea del Norte no solo ha expandido su arsenal nuclear, sino que también ha amenazado repetidamente con usarlo contra Corea del Sur, y ha tachado a su vecino de “enemigo más hostil”. Su líder, Kim Jong-un, también ha forjado un tratado de defensa mutua con Moscú, y ha enviado tropas y armas para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. A pesar de estas escaladas, Trump, en una publicación en redes sociales, describió a Corea del Norte como “no amenazante y respetuosa” mientras alardeaba de su “muy buena relación” con Kim.

En la misma publicación, también criticó las maniobras militares conjuntas de hace décadas con Corea del Sur por ser “no solo costosas” sino “totalmente inapropiadas y hostiles” hacia Corea del Norte.

“No me alegra el hecho de que Estados Unidos haya aceptado, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, dijo. “Basándome en el hecho de que es demasiado tarde para cancelar, ¡he dado instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos!”.

$!Tropas de EU y Corea del Sur realizan ejercicios defensivos en la península.
Tropas de EU y Corea del Sur realizan ejercicios defensivos en la península. Ahn Young-joon/AP

De implementarse, la directiva marcaría el primer acercamiento concreto conocido de Trump hacia Corea del Norte en su segundo mandato. Sin embargo, no está claro si Kim aceptará el gesto.

A lo largo de su trayectoria política, Trump ha tratado a la alianza como un mal negocio para los estadounidenses, y ha acusado frecuentemente a Seúl de no pagar su parte justa por las tropas de Estados Unidos apostadas en Corea del Sur, las cuales actúan como un elemento disuasivo contra Corea del Norte. Durante su primer mandato, canceló o redujo unilateralmente maniobras importantes, y las calificó de “tremendamente costosas” y “muy provocadoras”. Esa concesión ayudó a facilitar tres cumbres con Kim, pero fracasó en revertir sus ambiciones nucleares.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha mostrado señales de querer renovar esa diplomacia personal. Durante el fin de semana, publicó una fotografía de 2019 de sí mismo junto a Kim en la frontera intercoreana, y escribió: “¡Kim Jong-un y yo nos llevamos GENIAL!”.

$!Trump busca retomar la diplomacia directa y el diálogo personal con Kim Jong-un.
Trump busca retomar la diplomacia directa y el diálogo personal con Kim Jong-un. Evan Vucci/AP

“La descripción que hace Trump de la RPDC como 'no amenazante y respetuoso' resulta alarmante para los aliados, que han visto al régimen mejorar constantemente sus capacidades nucleares y de misiles, y al mismo tiempo ganar un patrocinador adicional en Rusia por su apoyo en la guerra en Ucrania”, dijo Emma Chanlett-Avery, subdirectora del Asia Society Policy Institute, empleando las siglas del nombre oficial de Corea del Norte, República Popular Democrática de Corea.

El ejercicio Ulchi Freedom Shield de 11 días de este verano fue diseñado para adaptarse a estas dinámicas cambiantes e incorporar lecciones aprendidas de conflictos recientes, incluido el de Ucrania. El teniente general Joseph E. Hilbert del Octavo Ejército de Estados Unidos señaló que las maniobras también pondrían a prueba “la capacidad de la alianza para proyectar rápidamente poder de combate y asegurar terreno clave dentro de la Primera Cadena de Islas”, un largo archipiélago del Pacífico considerado por el Ejército estadounidense como una frontera estratégica contra los reclamos territoriales expansivos de China.

Pero Trump reprochó a Corea del Sur en otro frente; En su publicación, también criticó a Seúl por no ayudar a “desnuclearizar” a Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur se comprometió el lunes a mantener una coordinación continua con Estados Unidos tanto sobre los ejercicios militares conjuntos como sobre Irán.

$!Las maniobras buscan adaptar lecciones sobre drones y guerra moderna de Ucrania.
Las maniobras buscan adaptar lecciones sobre drones y guerra moderna de Ucrania. PEXELS

Aunque el gobierno de Corea del Sur confirmó que las maniobras habían comenzado según lo programado, sus instituciones de defensa estaban profundamente inquietas. La directiva de Trump avivó los crecientes temores de que la alianza se estaba desmoronando.

“Los conservadores surcoreanos, en particular, verán que la alianza se convierte en un zombi, y pierde considerablemente sus antiguos objetivos estratégicos y energía política bajo el gobierno de Trump”, dijo Lee Byong-chul, analista del Instituto de Estudios del Lejano Oriente en Seúl.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estancado-en-iran-trump-recurre-a-un-rostro-conocido-kim-jong-un-de-corea-del-norte-KK22934493

El acercamiento de Trump hacia Corea del Norte, sin embargo, no es del todo mal visto por su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, indicaron los analistas. Como firme defensor de la reconciliación intercoreana, Lee ha instalado a Trump para mitigar las tensiones en la península de Corea a través de conversaciones directas con Kim. Corea del Norte ha citado durante mucho tiempo las maniobras conjuntas como un obstáculo importante para tales esfuerzos, y las ha calificado de “un ensayo para una guerra de agresión”.

El lunes, Corea del Sur reiteró sus esperanzas de que la buena relación entre Trump y Kim fomente un “diálogo significativo”.

$!Obras de arte que del presidente de EU, Donald Trump, y al líder norcoreano, Kim Jong Un, se exhiben en una galería de Hanói, Vietnam, el 28 de febrero de 2019.
Obras de arte que del presidente de EU, Donald Trump, y al líder norcoreano, Kim Jong Un, se exhiben en una galería de Hanói, Vietnam, el 28 de febrero de 2019. AP/Vincent Yu

Pero una segunda ronda de diplomacia entre Trump y Kim se enfrenta a obstáculos mucho mayores que en 2018. Corea del Norte es ahora un Estado nuclear de facto que ha sido respaldado por salvavidas económicas e influencia diplomática de Moscú y Pekín. Aunque Kim ha señalado que conserva “un buen recuerdo” de Trump, ha enfatizado que Corea del Norte reanudaría las conversaciones solo si Washington abandona su insistencia en la desnuclearización. c. 2026 Compañía del New York Times.

Por Choe Sang-Hun

https://www.nytimes.com/es/2026/08/17/espanol/mundo/trump-kim-jong-corea-sur-ejercicios-militares.html
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Conflictos
Relaciones Exteriores
armas nucleares
Localizaciones
Corea del Sur
Personajes
Donald Trump
Kim Jong-Un
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
Insaciables

Insaciables
NosotrAs: Escritoras

NosotrAs: Escritoras
Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU aseguran que los coyotes y traficantes siempre han vigilado sus movimientos; sin embargo, ahora lo hacen con tecnología.

Afirma vocero de Patrulla Fronteriza de EU que el crimen organizado se ha diversificado con uso de tecnología
López Obrador se ha convertido en el principal encubridor de las figuras de Morena ligadas al crimen organizado, acusa el periodista Raymundo Riva Palacio. Sin embargo, ahora deberá “calcular qué es lo mejor para él, si la entrega de viejos camaradas leales o salvar a sus hijos y a él mismo”.

¿Salvar a sus leales o a él y a sus hijos? El mensaje de EU a AMLO a través de Andy: Riva Palacio

Si la preparatoria asignada no era la que esperabas, todavía existen opciones para solicitar un espacio en planteles de educación media superior que cuentan con lugares disponibles.

¿No te gustó la prepa que te asignaron? Estas son las opciones ECOEMS con lugares disponibles
El programa Zapatos para el Bienestar abrió su registro durante agosto de 2026 para apoyar a familias de Ecatepec con los gastos del regreso a clases.

¿Tus hijos tienen entre 5 y 17 años? Así puedes pedir los 400 pesos de Zapatos para el Bienestar
Tragedia. Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur.

Investigan últimas horas de Hayden Panettiere; su expareja estaba con ella
El ex receptor venezolano, de 34 años, fue detenido por agentes de inmigración en el aeropuerto de El Paso durante un viaje de trabajo con los Padres de San Diego.

Oswaldo Pirela, coach de los Padres de San Diego, es detenido por autoridades migratorias en Texas