Trump sigue viendo más ventajas que inconvenientes en Musk

Por Jonathan Swan, Maggie Haberman y Theodore Schleifer

Elon Musk se ha convertido en un valioso escudo para un presidente que evita asumir la culpa.

El martes por la noche, Elon Musk se convirtió en el rostro de una derrota política humillante en Wisconsin. Ha molestado a miembros del gabinete y enajenado a varios asesores cercanos al presidente Donald Trump. Legisladores republicanos se enfrentan a preguntas airadas por parte de sus electores sobre la influencia de Musk cuando regresan a sus distritos.

TE PUEDE INTERESAR: Responde Canadá: combatirá aranceles de Trump al acero, aluminio y automóviles

Será un alivio para muchos en la órbita de Trump cuando Musk complete su servicio de 130 días como empleado especial del gobierno, que según la ley federal debe terminar a finales de mayo o principios de junio.

Pero el presidente no tiene intención de cortar lazos con el hombre más rico del mundo, ni siquiera después de que Musk deje el gobierno, según dos personas con conocimiento de la forma de pensar del presidente.

Musk se ha convertido, para bien o para mal, en un componente esencial tanto de la operación política de Trump como del aparato más amplio del Partido Republicano. Es el hombre del dinero del partido: ha destinado 100 millones de dólares a grupos externos de Trump, además de los casi 300 millones que gastó en las elecciones de 2024. Y controla el canal mediático más importante de la política del Partido Republicano —el sitio web X, antes conocido como Twitter—, lo que hace que a los republicanos les aterrorice caerle mal.

En una conferencia a puerta cerrada de JP Morgan celebrada la semana pasada en Montana, el inversor Michael Kives preguntó a Musk cuánto tiempo creía que duraría su “bromance” con Trump, según una persona presente en la sala. Musk, hablando a través de Zoom ante un grupo que incluía a rivales suyos, como Sam Altman y Reid Hoffman, y a aliados, como Jared Kushner e Ivanka Trump, dijo que terminaría la mayor parte de su trabajo en “tres o cuatro meses”.

A Trump le cae genuinamente bien Musk, según personas que han observado sus interacciones privadas y han hablado de su relación con el presidente. Trump también ha presagiado la marcha de Musk en las dos últimas semanas, diciendo públicamente que espera que Musk deje el gobierno “en algún momento” para volver a sus empresas, y al decir en privado a los funcionarios del gabinete, el 24 de marzo, que tenían poco tiempo para hacer las cosas dada la situación de Musk.

Pero Trump sigue viendo muchas más ventajas que inconvenientes en Musk. El multimillonario se ha convertido en un escudo para un presidente que evita asumir la culpa a cualquier costo.

La contienda judicial de Wisconsin proporcionó un estudio de caso de los riesgos y recompensas de la implicación de Musk en la política. Aportó más dinero del que los republicanos habrían podido imaginar. Gastó, junto con un grupo externo al que respaldó, al menos 25 millones de dólares, un récord para una contienda a la Corte Suprema de un estado. Pero sus millones tienen condiciones: aceptar la ayuda de Musk es aceptar también su personalidad polarizante, sus ideas quijotescas sobre estrategia política y su sed de atención.

Musk se lanzó a la contienda de Wisconsin de la forma más exagerada imaginable, volando a Green Bay para un mitin el domingo, precisamente cuando los candidatos suelen hacer un alegato final cuidadosamente coreografiado. Su candidato elegido, el juez conservador Brad Schimel, ni siquiera asistió al acto de Musk, en el que el multimillonario lució un sombrero con cabeza de queso y entregó cheques de un millón de dólares a dos habitantes de Wisconsin que firmaron una petición oponiéndose a los “jueces partidistas”.

La participación personal de Musk en la contienda fue un fracaso estrepitoso; de hecho, pareció convertirse en una poderosa máquina de atraer votantes a las bases del Partido Demócrata. Al mismo tiempo, no es tan popular entre los republicanos como Trump. Eso significaba que los demócratas podían demonizar a Musk para entusiasmar a su base, con menos riesgo de energizar a los votantes republicanos.

A la mañana siguiente de la derrota electoral aplastante —la jueza liberal Susan Crawford venció a Schimel por 10 puntos porcentuales en un estado en el que Trump ganó por un punto—, los titulares presentaron previsiblemente a Musk como el artífice de la derrota republicana. Asesores de Trump se alegraron de que Musk fuera el chivo expiatorio.

Schimel incluso perdió el condado de Brown, donde se celebró el mitin de Musk y donde el multimillonario quería exprimir la participación conservadora. Aun así, Schimel obtuvo más votos que el candidato conservador en 2023, pero la participación demócrata aumentó aún más, superando los márgenes de otros demócratas en recientes contiendas.

La derrota, aunque preocupante para muchos republicanos, es poco probable que provoque una escisión entre Musk y el partido. Sin embargo, todo el esfuerzo puso de manifiesto que, cuando Musk hace donaciones, espera tener una fuerte presencia. Aunque los legisladores del Partido Republicano y los posibles candidatos presidenciales seguirán solicitando sus cheques, puede que tengan menos ganas de que Musk haga campaña públicamente en su nombre.

Musk, quien normalmente publica sin cesar en las redes sociales, no ha dicho prácticamente nada sobre los resultados. Cuando habló brevemente, en una respuesta a otra cuenta en X, habló crípticamente de una partida de ajedrez, diciendo que “esperaba perder, pero perder una pieza a cambio de una ganancia posicional tiene su valor”.

Para Musk, y para el Partido Republicano, la contienda es el último recordatorio de que las elecciones fuera de año electoral atraen a un tipo diferente de votante.

“Las personas que esperaban en la fila para votar anoche parecían muy diferentes a las de noviembre”, dijo Bill Stepien, un estratega republicano que fue el segundo director de campaña de Trump en 2020 y su director político en la Casa Blanca antes de eso. Dijo que la idea de que Musk iba a persuadir a la gente para que apoyara a los republicanos con su presencia o su grupo político no reflejaba la realidad.

“Como las elecciones especiales atraen a un público casi exclusivamente partidista, y muy partidista, es una cuestión de participación, no de persuasión”, dijo.

Personas cercanas a la operación política de Musk reconocieron a sus aliados que la contienda era una cuesta arriba —Musk lo dijo en Green Bay—, pero predijeron un margen mucho menor que los 10 puntos finales, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones. Un memorando de un grupo afín a Musk, 10 días antes de las elecciones, decía que las encuestas del grupo daban a Schimel una ventaja de solo cinco puntos.

El equipo de Musk, sin embargo, descubrió que ese sondeo sería el mejor momento de Schimel. En los días posteriores a esa nota, pronto vieron que las cifras de Schimel se deterioraban.

La contienda judicial de Wisconsin fue la primera gran derrota política de Musk tras respaldar con éxito a Trump en 2024. Pero mientras que Trump era favorito para ganar antes de que Musk se involucrara, esta vez, Musk apostó por un candidato al que los asesores más cercanos del presidente veían como una posibilidad extremadamente remota.

Siguiendo ese consejo, Trump tuvo cuidado de no hacer campaña de forma tan visible como podría haberlo hecho en otras circunstancias. Respaldó públicamente a Schimel, envió a su hijo mayor a hacer campaña en el estado y ofreció al candidato una reunión con votantes virtual. Pero Trump, que desde 2022 se ha vuelto más cauto a la hora de decidir en qué contiendas se mete de lleno, se resistió a las súplicas de los republicanos de Wisconsin para que visitara el estado e hiciera uno de sus característicos mítines en favor de la juez Schimel.

Musk se preguntó en privado por qué los grupos externos de Trump no se involucraban más en la contienda. La razón era obvia: sus encuestas privadas nunca estuvieron cerradas. Una persona informada de los datos dijo que la última encuesta realizada por el principal encuestador de Trump, Tony Fabrizio, proyectaba que Schimel sería derrotado por ocho puntos porcentuale, y que su modelo de seguimiento diario oscilaba entre una derrota de nueve y once puntos.

Keith Gilkes, quien dirige el America PAC de Musk en Wisconsin, estuvo de vacaciones durante 10 días en la recta final de la campaña, lo que generó dudas en algunas personas que participaron en la contienda, según dos personas con conocimiento directo. Gilkes no asistió al mitin de Musk en Green Bay. El miércoles no respondió a las peticiones de comentarios.

Musk había hablado abiertamente de su deseo de gastar “mucho” en 2025 en elecciones locales, como las de fiscalía de distrito y las de jueces. Su participación en las elecciones de Wisconsin se produjo solo ocho días después de que Tesla demandara al estado por una ley que restringía la venta de vehículos. Unas semanas después, los grupos de Musk iniciaron una campaña publicitaria a favor de Schimel, y él empezó a crear una operación de sondeo que incluía hasta 500 personas en todo el estado, quienes visitaban casas por unos 25 dólares la hora.

Musk se convirtió en el centro de los mensajes de su grupo. “Estoy con America PAC, una organización dirigida por Elon Musk”, se lee en una parte de una pregunta que los encuestadores de Wisconsin decían en las puertas. Más adelante, preguntan: “¿Pueden el presidente Trump y Elon Musk contar contigo para votar por Brad Schimel?”.

El equipo de Schimel consideró que a menudo se les avisaba muy tarde de las actividades de Musk en el estado, incluido el deseo de Musk de celebrar un acto en X Spaces con el propio Schimel, según una persona cercana a la campaña. Schimel fue avisado con menos de un día de antelación antes de que se celebrara ese acto, y antes tenía programada una gira en autobús por todo el estado. Así que tuvo que alquilar un hotel en una zona rural de Wisconsin para asegurarse de que tendría buen acceso a internet para el acto, según dos personas conocedoras de su agenda.

A algunos ayudantes de Trump les ha parecido que Musk, quien ha tenido un gran éxito dirigiendo sus empresas, ha estado frustrado por no poder ejercer lo suficiente su voluntad sobre la burocracia federal al dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, su iniciativa de reforma del gobierno. Ha despotricado contra las sentencias judiciales y ha exhortado a su equipo a arrasar con las normas y reglamentos internos, pero sus avances han sido más lentos de lo que imaginaba, dijeron personas que han hablado con él.

Musk había presionado para ser un empleado especial del gobierno, un papel que es único en el sentido de que está limitado a una duración de 130 días. Estos empleados no están sujetos a diversas normas éticas, y a veces pueden eludir los límites temporales que supuestamente enmarcan su trabajo. En teoría, podría volver como empleado especial del gobierno en 2026, pero Musk dijo en una entrevista la semana pasada que “habría realizado la mayor parte del trabajo” que se propuso dentro del plazo de 130 días.

c. 2025 The New York Times Company