Esto es lo que contiene el plan de paz de 20 puntos para Ucrania

UCRANIA- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, presentó una nueva versión del borrador de un plan de paz, elaborado con Estados Unidos, describiéndolo como el mejor esfuerzo de Kiev para poner fin a la guerra con Rusia. Los 20 puntos incluidos en el plan abarcan una amplia gama de cuestiones, desde las garantías de seguridad que Kiev desea para evitar futuras agresiones rusas hasta los compromisos para reconstruir la nación devastada por la guerra. Zelenski reconoció que Ucrania y Estados Unidos aún no habían llegado a un acuerdo pleno sobre las cuestiones territoriales, que han sido el principal punto de fricción en las conversaciones de paz. TE PUEDE INTERESAR: Ataque ruso en Ucrania corta el suministro eléctrico Zelenski dijo que Estados Unidos presentaría el nuevo borrador a Rusia. Seguía sin estar claro cómo comunicarían a Moscú, que ha mostrado pocas señales de estar dispuesta a poner fin a la guerra, las concesiones propuestas por Ucrania sobre los puntos conflictivos. Esto es lo que sabemos sobre los 20 puntos, que Zelenski describió detalladamente a los periodistas en Kiev el martes. ¿QUÉ ACORDARON UCRANIA Y ESTADOS UNIDOS? La mayoría de los puntos, según Zelenski. El dirigente ucraniano dijo que le complacía especialmente que Kiev y Washington estuvieran de acuerdo en gran medida sobre las garantías de seguridad para asegurar que Rusia no vuelva a invadir Ucrania. Estas garantías incluirían el mantenimiento de un ejército de 800.000 soldados en tiempos de paz, financiado por socios occidentales, así como la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Zelenski quiere que el acuerdo de paz incluya una fecha precisa para la entrada de Ucrania en la Unión Europea, de tal forma que sea una garantía firme y concreta. Pero sigue sin estar claro si el bloque accederá a proveer tal fecha, dada la complejidad de sus negociaciones de adhesión.

Las garantías también incluirían un acuerdo bilateral de seguridad con Estados Unidos, aprobado por el Congreso, así como apoyo militar europeo a las defensas de Ucrania en aire, tierra y mar. Algunos países europeos han dicho que están dispuestos a desplegar fuerzas en Ucrania como parte de este paquete de apoyo, aunque Rusia ha dicho que se opone a cualquier presencia de tropas de este tipo. Ucrania y Estados Unidos también acordaron una serie de disposiciones para evitar la reanudación de las hostilidades, como un mecanismo para vigilar la línea de contacto. El proyecto de plan también incluye el compromiso de liberar a todos los prisioneros de guerra y civiles detenidos, así como de organizar elecciones en Ucrania lo antes posible tras la firma de un acuerdo de paz. ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CONFLICTIVOS? El destino del territorio controlado por Ucrania en la región oriental de Donetsk sigue siendo “el punto más complejo”, dijo Zelenski. Una propuesta de paz anterior elaborada por Rusia y Estados Unidos pedía que las fuerzas ucranianas se retiraran de las zonas de Donetsk que actualmente controlan y las convirtieran en una zona desmilitarizada neutral. Kiev rechazó esa opción y alegó que no podía ceder unilateralmente un territorio que Moscú no había capturado. TE PUEDE INTERESAR: Sospechan servicios de inteligencia de la OTAN que Rusia desarrolla un arma contra satélites Starlink La concesión esbozada por Zelenski se basa en la idea de crear una zona desmilitarizada en Donetsk, pero la amplía para que incluya no solo las zonas desalojadas por las fuerzas ucranianas, sino también las zonas controladas por Rusia, de las que Moscú retiraría sus soldados. Una franja de separación supervisada por fuerzas internacionales separaría a los dos bandos dentro de la zona desmilitarizada. “Los estadounidenses intentan encontrar la manera de que esto ‘no sea una retirada’, porque estamos en contra de la retirada”, dijo Zelenski. “Buscan una zona desmilitarizada o una ‘zona económica libre’, es decir, un formato que pueda satisfacer a ambas partes”. Otro punto de fricción gira en torno a una central nuclear ocupada por Rusia en la región de Zaporiyia, al sur de Ucrania. Se trata de la central más grande de este tipo en Europa, pues cuenta con una capacidad de generación de seis gigavatios, y Kiev afirma que la necesita para su reconstrucción de posguerra.