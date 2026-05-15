Ucrania ataca a Rusia con drones tras sufrir tres días de ataques masivos

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    Ucrania ataca a Rusia con drones tras sufrir tres días de ataques masivos
    Los equipos de rescate se encuentran en el patio de un edificio de apartamentos gravemente dañado tras un ataque ruso en Kiev. AP

El ataque a gran escala contra regiones rusas y una enorme refinería de petróleo se produce después de que 24 personas murieran cuando un misil impactó contra apartamentos en Kiev

Ucrania ha lanzado un ataque a gran escala con drones de largo alcance contra varias regiones de Rusia, incluida la enorme refinería de petróleo de Ryazan, tras tres días de ataques masivos de Moscú contra Ucrania.

El ataque del viernes en Kiev se produjo tras una serie de ataques con drones y misiles contra Ucrania, incluido el de la capital, Kiev, donde un misil de crucero impactó contra un bloque de apartamentos el jueves, matando a 24 personas, entre ellas tres niños.

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La cifra final de muertos en Kiev se conoció cuando los equipos de emergencia terminaron de remover los escombros de un edificio de nueve pisos que fue alcanzado en lo que la fuerza aérea ucraniana calificó como el mayor bombardeo ruso contra el país desde que lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Mientras Ucrania anunciaba un día de luto nacional, el Consejo de Europa declaró el viernes, durante una cumbre de 46 ministros de Asuntos Exteriores europeos en Moldavia, que estaba avanzando hacia la creación de un tribunal de crímenes de guerra para juzgar a los líderes rusos por su guerra de agresión contra Ucrania.

“Ahora es necesario tomar medidas para dar seguimiento a este compromiso político, garantizando el funcionamiento y la financiación del tribunal”, declaró Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, visitó el lugar donde se encontraba el bloque de apartamentos destruido en el distrito de Darnytskyi de Kiev, en la margen izquierda del río Dniéper, donde depositó flores y conversó con los equipos de rescate.

“Nuestros servicios de emergencia... trabajaron sin descanso durante más de un día”, dijo Zelenskyy en la aplicación Telegram.

“Los rusos prácticamente arrasaron una sección entera del edificio con su misil”, declaró. Zelenskyy afirmó que, según los análisis iniciales, el arma que impactó el edificio fue un misil ruso Kh-101 de fabricación reciente.

Rusia, que inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, lanzó más de 1.500 drones y decenas de misiles en ataques por todo el territorio ucraniano esta semana durante tres días consecutivos, según informaron funcionarios ucranianos.

«Una Rusia así jamás podrá normalizarse, una Rusia que destruye vidas deliberadamente y espera quedar impune. Es necesario ejercer presión», declaró Zelenskyy, reiterando su llamamiento a los aliados para que ayuden a Ucrania a reforzar sus defensas aéreas.

Las autoridades municipales de Kiev informaron que se habían recuperado 24 cadáveres de entre los escombros y que unas 30 personas habían sido rescatadas con vida. Cerca de 50 personas resultaron heridas y unas 400 necesitaron apoyo psicológico, según el Ministerio del Interior.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque al edificio de apartamentos. Moscú niega haber atacado deliberadamente a civiles, pero durante más de cuatro años de guerra ha bombardeado con frecuencia edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en toda Ucrania.

Las autoridades rusas informaron que cuatro personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en los ataques contra Ucrania. El comité de investigación ruso anunció la apertura de una investigación por terrorismo tras los ataques, señalando que estos tuvieron como objetivo “infraestructura residencial y civil”.

“Dos edificios residenciales de varias plantas y una instalación industrial resultaron dañados”, decía el comunicado.

Según testigos, el objetivo de los ataques en Ryazan parecía ser la refinería de petróleo, una de las más grandes de Rusia, que quedó envuelta en un gran incendio tras ser alcanzada por varios impactos.

Las autoridades de Kiev anunciaron el viernes un día de luto nacional en honor a las víctimas, con banderas nacionales a media asta en toda la ciudad de 3 millones de habitantes. Todos los eventos de entretenimiento fueron cancelados o pospuestos.

El Ministerio del Interior informó que la operación de búsqueda y rescate en el edificio de apartamentos duró más de 28 horas y que cientos de rescatistas removeron 3.000 metros cúbicos de escombros.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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