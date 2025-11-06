Ucrania ataca importante refinería rusa con drones de largo alcance

KIEV.-Por segunda ocasión en casi tres meses, drones ucranianos atacaron una importante refinería de petróleo en la región de Volgogrado, lo que provocó un incendio en una instalación industrial no especificada en la región.

De acuerdo a los reportes, Rusia y Ucrania han intercambiado ataques casi diarios contra la infraestructura energética del otro, mientras los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener la guerra de casi cuatro años no tienen impacto en el campo de batalla

Los ataques de drones de largo alcance de Ucrania a las refinerías rusas pretenden privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar su invasión a gran escala.

Además el objetivo de Rusia es paralizar la red eléctrica ucraniana, lo que dejaría a los civiles sin calefacción, luz y agua corriente.

Se informó que por otro lado, saboteadores dentro de Rusia incendiaron docenas de locomotoras en un intento de obstaculizar la logística de las fuerzas armadas rusas.

Por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó otros países están ayudando a Kiev en sus esfuerzos por mantener la red eléctrica operativa en medio del asalto de Rusia.

“Prácticamente todos los días, nuestros ingenieros eléctricos, brigadas de reparación y el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania están llevando a cabo restauraciones en el lugar después de los ataques: los impactos siguen ocurriendo en varios puntos, especialmente en nuestras comunidades, y especialmente cerca de la frontera rusa y cerca del frente”, señaló.

El grupo Libertad de Rusia utilizó cócteles Molotov para incendiar los sistemas de control y suministro de energía de docenas de locomotoras que transportaban carga militar, según un comunicado de la GUR, como se conoce a la agencia de inteligencia.

Por otro lado, Ucrania ha intentado atacar objetivos en suelo ruso con drones de largo alcance desarrollados localmente.

Las fuerzas de este país atacaron tres instalaciones de lubricantes de combustible en la península de Crimea ocupada por Rusia y una base de almacenamiento y ensamblaje para los drones Shahed de Rusia en un área ocupada de la región oriental de Donetsk en Ucrania.