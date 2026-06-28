Ucrania intensifica ataques en Rusia; Putin dice que su país ‘atraviesa un período difícil’

KIEV.-Ucrania mantuvo su intenso fuego de drones sobre Rusia, que incendió una importante refinería de petróleo en el sur y mató al menos a dos personas, informaron las autoridades rusas el domingo, mientras el presidente Vladímir Putin reconoció que su país atraviesa un “período difícil”.

Ucrania ha intensificado de forma notable en los últimos meses sus ataques de largo alcance contra industrias militares rusas e instalaciones energéticas, con el objetivo de recortar los ingresos de Moscú para su invasión —que lleva más de cuatro años— y hacer que los rusos sientan las consecuencias.

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Según analistas occidentales, también ha contribuido a frenar los esfuerzos de Moscú en el campo de batalla, aumentando la presión sobre el Kremlin para que se siente a la mesa de negociaciones.

“Esta noche, nuestras ‘sanciones de largo alcance’ alcanzaron dos refinerías de petróleo en Rusia”, escribió el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Telegram el domingo. “Cada (ataque) significa una reducción de los recursos que alimentan la maquinaria de guerra rusa, y otro paso hacia la paz”.

Los restos de drones ucranianos derribados provocaron un incendio en la refinería de Slavyansk-na-Kubani, una localidad de la región rusa de Krasnodar, al este de Crimea, según el gobernador Veniamin Kondratyev. La caída de los artefactos mató a una persona en Slavyansk e hirió a otra en una aldea cercana, de acuerdo con las autoridades regionales.

El complejo de Slavyansk es una de las principales refinerías del sur de Rusia y procesa cerca de 4 millones de toneladas de crudo al año, según el sitio web de su operador. También es una fuente clave de productos petrolíferos destinados a la exportación a través de los puertos rusos del mar Negro, como fuelóleo, nafta y combustible marino.

Zelenskyy también sostuvo que una segunda refinería rusa, en la región de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros (435 millas) de la frontera ucraniana, fue alcanzada durante los ataques nocturnos.

No hubo reportes inmediatos de las autoridades rusas sobre el ataque ucraniano contra la refinería en la región de Yaroslavl. El gobernador local Mikhail Evraev informó el domingo por la mañana que algunas carreteras entre Moscú y la capital regional, Yaroslavl, fueron cerradas temporalmente debido a “un ataque enemigo con drones ucranianos”.

El aeropuerto de Yaroslavl también cerró brevemente durante la noche, al igual que otros en el sur y el oeste de Rusia, según la agencia de aviación civil del país.