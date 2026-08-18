Ucrania lanza drones contra Moscú mientras misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

KIEV.-Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia desde el inicio de la guerra hace más de cuatro años, al lanzar casi 800 drones apenas dos días después de disparar una andanada similar, informaron funcionarios el martes.

Mientras tanto, un ataque ruso con misiles contra una aldea en la región nororiental ucraniana de Járkiv mató al menos a 10 personas e hirió a otras 17, además de destruir viviendas, indicaron funcionarios el martes.

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Los combates a lo largo de la línea del frente —de unos 1.250 kilómetros (780 millas)— en el este y el sur de Ucrania se ven restringidos por grandes cantidades de drones y robots terrestres que amenazan los movimientos de tropas, y ninguna de las partes está logrando avances significativos en el campo de batalla, según analistas.

Putin resiste la presión para entablar conversaciones de paz

Durante el último año, Ucrania ha ideado y desplegado drones de largo alcance de producción propia para atacar el interior de Rusia. Su tecnología de drones ha impresionado a gobiernos y fabricantes de defensa de todo el mundo.

Las autoridades en Kiev buscan que el público ruso sienta las consecuencias de la guerra y presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que negocie un acuerdo de paz. Hasta ahora, Putin no ha mostrado señales de que pretenda detener la invasión.

“Putin sigue prolongando la guerra en lugar de aceptar las propuestas realistas de alto el fuego de Ucrania y poner fin al derramamiento de sangre”, dijo en X el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron durante la noche 791 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, informó el Ministerio de Defensa en Moscú, en lo que fue el segundo mayor ataque con drones desde enero de 2025, según un recuento de The Associated Press.

Más de 600 drones ucranianos volaron hacia la región de Moscú, donde 180 fueron derribados, señaló el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, sin ofrecer más detalles.

Las autoridades no reportaron muertes ni daños importantes. Ucrania ha lanzado cada vez más enjambres de cientos de drones en un intento de saturar las defensas antiaéreas rusas.

En la región que rodea la capital, tres personas resultaron heridas, indicó el gobernador Andrei Vorobyov.

En la región de Riazán, adyacente a la región de Moscú, otras tres personas también resultaron heridas y tres viviendas particulares resultaron dañadas por el ataque, informó el gobernador Pavel Malkov.

El ataque nocturno provocó un incendio en un almacén de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, en una zona industrial. Ucrania ha atacado repetidamente los depósitos de la empresa, que, según afirma, ayudan a abastecer al ejército ruso, una acusación que Moscú niega.

Wildberries dijo que sus instalaciones sufrieron “daños insignificantes”.