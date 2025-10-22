Ucrania presenta dron marítimo mejorado y afirma que puede atacar en cualquier parte del mar Negro

KIEV- El Servicio de Seguridad estatal ucraniano presentó un dron acuático mejorado que, según afirma, ahora puede operar en cualquier parte del mar Negro, llevar armas más pesadas y utilizar inteligencia artificial para identificar su objetivo.

Ucrania ha utilizado drones navales no tripulados para atacar el transporte marítimo y la infraestructura rusa en el mar Negro. El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido por su acrónimo ucraniano SBU, ha atribuido los ataques del buque no tripulado conocido como “Sea Baby” a un cambio estratégico en las operaciones navales de Rusia.

El alcance del Sea Baby se amplió de 1,000 kilómetros (620 millas) a 1,500 kilómetros (930 millas), dijo el SBU. Puede transportar hasta 2,000 kilogramos (alrededor de 4,400 libras) de carga útil, dijeron funcionarios del SBU.

En una demostración a la que asistió The Associated Press, las variantes incluyeron embarcaciones equipadas con un lanzacohetes múltiple y otra con una torreta de ametralladora estabilizada.

El general de brigada del SBU Ivan Lukashevych afirmó que los nuevos buques también cuentan con sistemas de identificación de amigo o enemigo asistidos por IA y pueden emplear pequeños drones de ataque aéreo y sistemas de autodestrucción en varias capas para evitar su captura.

Desarrollando un nuevo tipo de guerra naval

El SBU dijo que los drones se han utilizado con éxito contra 11 buques rusos, incluidas fragatas y portamisiles, lo que llevó a la Marina rusa a trasladar su base principal de Sebastopol en Crimea a Novorossiysk en la costa del mar Negro de Rusia.