Ucrania presenta dron marítimo mejorado y afirma que puede atacar en cualquier parte del mar Negro

Internacional
/ 22 octubre 2025
    Ucrania presenta dron marítimo mejorado y afirma que puede atacar en cualquier parte del mar Negro
    Un dron Sea Baby se mueve en el agua durante una demostración del Servicio de Seguridad Ucraniano en un lugar no revelado en Ucrania. Foto: AP/Efrem Lukatsky

El Ejército ucraniano ha utilizado drones navales no tripulados para atacar el transporte marítimo y la infraestructura rusa

KIEV- El Servicio de Seguridad estatal ucraniano presentó un dron acuático mejorado que, según afirma, ahora puede operar en cualquier parte del mar Negro, llevar armas más pesadas y utilizar inteligencia artificial para identificar su objetivo.

Ucrania ha utilizado drones navales no tripulados para atacar el transporte marítimo y la infraestructura rusa en el mar Negro. El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido por su acrónimo ucraniano SBU, ha atribuido los ataques del buque no tripulado conocido como “Sea Baby” a un cambio estratégico en las operaciones navales de Rusia.

TE PUEDE INTERESAR: Un ataque masivo con drones y misiles rusos en Ucrania mata al menos a 6 personas

El alcance del Sea Baby se amplió de 1,000 kilómetros (620 millas) a 1,500 kilómetros (930 millas), dijo el SBU. Puede transportar hasta 2,000 kilogramos (alrededor de 4,400 libras) de carga útil, dijeron funcionarios del SBU.

En una demostración a la que asistió The Associated Press, las variantes incluyeron embarcaciones equipadas con un lanzacohetes múltiple y otra con una torreta de ametralladora estabilizada.

El general de brigada del SBU Ivan Lukashevych afirmó que los nuevos buques también cuentan con sistemas de identificación de amigo o enemigo asistidos por IA y pueden emplear pequeños drones de ataque aéreo y sistemas de autodestrucción en varias capas para evitar su captura.

Desarrollando un nuevo tipo de guerra naval

El SBU dijo que los drones se han utilizado con éxito contra 11 buques rusos, incluidas fragatas y portamisiles, lo que llevó a la Marina rusa a trasladar su base principal de Sebastopol en Crimea a Novorossiysk en la costa del mar Negro de Rusia.

$!Miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania se ven de pie junto a drones acuáticos Sea Baby, durante una demostración en un lugar no revelado en Ucrania.
Miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania se ven de pie junto a drones acuáticos Sea Baby, durante una demostración en un lugar no revelado en Ucrania. Foto: AP/Efrem Lukatsky

“El SBU se convirtió en el primero en el mundo en ser pionero en este nuevo tipo de guerra naval, y continuamos avanzando en ella”, dijo Lukashevych, añadiendo que el Sea Baby ha evolucionado de una embarcación de ataque de un solo uso para convertirse en una plataforma reutilizable y multipropósito que amplía las opciones ofensivas de Ucrania.

Las autoridades pidieron que no se hiciera pública la hora y el lugar de la demostración por razones de seguridad.

Las embarcaciones se operan de forma remota desde un centro de control móvil dentro de una furgoneta, donde los operadores utilizan pantallas y controles.

“La cohesión de los miembros de la tripulación es probablemente lo más importante. Estamos trabajando constantemente en eso”, dijo un operador que fue identificado solo por su nombre en clave, “Scout”, según el protocolo militar ucraniano.

Los drones marinos ucranianos ayudaron a repeler a la Armada rusa

El SBU también dijo que los drones acuáticos ayudaron a llevar a cabo otros ataques de alto perfil, incluidos ataques sucesivos al puente de Crimea, más recientemente apuntando a sus soportes submarinos en un intento de dejarlo inutilizable para el transporte militar pesado.

El programa Sea Baby está parcialmente financiado por donaciones públicas a través de una iniciativa estatal y se coordina con el liderazgo militar y político de Ucrania.

La evolución de embarcaciones de ataque desechables a drones reutilizables y en red supone un avance importante en la guerra naval asimétrica, dijo Lukashevych.

“En este nuevo producto, hemos instalado armamento de cohetes que nos permitirá trabajar desde una gran distancia fuera del alcance de ataque del fuego enemigo. Podemos usar tales plataformas para transportar armamento pesado”, afirmó. “Aquí podemos mostrar a los ucranianos el uso más efectivo del dinero que nos han donado”.

Temas


Drones
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Ucrania

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida