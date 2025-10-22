Un ataque masivo con drones y misiles rusos en Ucrania mata al menos a 6 personas

Rusia lanzó el miércoles un amplio ataque con drones y misiles en Ucrania, matando al menos a seis personas, dijeron funcionarios ucranianos, un día después de que el presidente Donald Trump pusiera en suspenso su reunión planeada con el líder ruso Vladimir Putin, diciendo que no quería que fuera una “pérdida de tiempo”.

El ministro de Energía de Ucrania dijo que un “ataque combinado masivo durante la noche” contra la infraestructura energética de Ucrania todavía estaba en marcha la mañana del miércoles, el último en el esfuerzo de Rusia para paralizar el sistema energético del país antes del invierno.

TE PUEDE INTERESAR: El cierre gubernamental de 22 días es ahora el segundo más largo en la historia de EU

Al menos 18 personas resultaron heridas en el ataque, dijo el jefe de la administración de Kiev, Tymur Tkachenko.

El ataque provocó apagones de emergencia en todo el país, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania. Se están realizando reparaciones donde es posible y el suministro eléctrico se restablecerá “lo antes posible”, añadió.

“Otra noche que demuestra que Rusia no siente suficiente presión para prolongar la guerra”, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un comunicado.

Dijo que la huelga causó daños en las ciudades de Kiev y Zaporizhzhia, así como en Odesa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhzhia y las regiones más amplias de Kiev, Cherkasy y Sumy.

PRESIONANDO A RUSIA

Zelensky instó a la Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de los Siete países industrializados, o G7, a tomar medidas para sancionar a Rusia.

“Es muy importante que el mundo no permanezca en silencio ahora y que haya una respuesta unida a los ataques traicioneros de Rusia”, dijo.

Mientras tanto, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania dijo que las fuerzas del país atacaron una planta química en la región rusa de Bryansk el martes por la noche utilizando misiles aire-tierra Storm Shadow.

La planta es una parte importante del complejo militar e industrial ruso que produce pólvora, explosivos, combustible para misiles y municiones.

ATAQUES IMPLACABLES

En la región de Kiev, los rescatistas descubrieron los cadáveres de tres personas, entre ellas dos niños, tras el incendio de una vivienda particular en la aldea de Pohreby, según informó el gobernador regional, Mykola Kalashnyk. Según Kalashnyk, las víctimas eran una mujer y sus dos hijas: una bebé de seis meses y una niña de doce años.

“Sus cuerpos fueron encontrados en el lugar del incendio”, declaró el gobernador. “Esta es una tragedia para toda la comunidad, para la región de Kiev y para el país”.

Dos personas más fueron encontradas muertas en el distrito Dnipro de la capital ucraniana, donde los servicios de emergencia rescataron a 10 personas después de que un incendio causado por restos de un dron alcanzara el sexto piso de un edificio residencial de 16 pisos, informaron las autoridades locales.

El ataque también hizo estallar las ventanas de un centro médico y se encontraron escombros en otro edificio residencial, informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en su canal de Telegram.

En el distrito de Darnytskyi de la capital, los servicios de emergencia respondieron después de que los restos de un dron impactaran en un edificio residencial de 17 plantas, provocando un incendio en cinco de ellas. Quince personas tuvieron que ser rescatadas, entre ellas dos niños.

En el distrito de Desnianskyi, 20 personas fueron rescatadas después de que la fachada de un edificio de 10 pisos resultó dañada y una tubería de gas se incendió.

Los escombros de un dron también cayeron sobre un edificio de dormitorios y los equipos de rescate se dirigieron al lugar, dijo Klitschko.

El ataque aéreo nocturno a gran escala también tuvo como objetivo la ciudad de Zaporizhia y la ciudad portuaria de Izmail, en la región meridional de Odesa.

Una instalación energética en la región de Odesa sufrió graves daños, según DTEK, el mayor operador privado de energía de Ucrania. La compañía también indicó que las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk experimentan apagones de emergencia.

Tras los apagones, la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, dijo que “tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, los trabajadores del sector energético comenzarán a evaluar las consecuencias del ataque y a realizar trabajos de reparación”.

¿QUÉ NOS ESPERA?

Se espera que el miércoles Trump se reúna en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La alianza militar ha estado coordinando el envío de armas a Ucrania, muchas de ellas adquiridas a Estados Unidos por Canadá y países europeos.

La decisión de posponer la reunión en Budapest, Hungría, que Trump había anunciado la semana pasada, siguió a una llamada el lunes entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov.

El diplomático ruso dejó claro en declaraciones públicas el martes que Moscú se opone a un alto el fuego inmediato.

Mientras tanto, Ucrania busca comprar 25 sistemas de defensa aérea Patriot a empresas estadounidenses utilizando activos rusos congelados y la asistencia de sus socios.

El presidente Volodymyr Zelensky dijo que adquirirlas tomaría tiempo debido al largo tiempo de producción, pero agregó que había hablado con Trump sobre ayuda para obtenerlas más rápidamente, potencialmente de socios europeos.

A principios de este mes, Rusia llevó a cabo su mayor ataque de la guerra contra las instalaciones de gas natural operadas por el grupo estatal ucraniano Naftogaz, lanzando 381 drones y 35 misiles, según la fuerza aérea de Ucrania.

Las autoridades dijeron que las huelgas eran parte de un esfuerzo para paralizar la red eléctrica del país antes del invierno.