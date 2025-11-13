UE pide a Zelenski luchar contra la corrupción. No aclara si su apoyo vaya a cesar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El gobierno ucraniano despidió al vicepresidente de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear que los investigadores creen está en el centro del escándalo de sobornos
KIEV- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski está lidiando con las consecuencias de un escándalo de corrupción que ha envuelto a su administración, mientras la Unión Europea le pidió al país hacer más para enfrentar el enriquecimiento ilícito aunque aclara que su apoyo a Kiev ante la invasión rusa no cesará.
El canciller alemán Friedrich Merz destacó las preocupaciones europeas sobre la corrupción en Ucrania cuando habló por teléfono con Zelenski hoy.
TE PUEDE INTERESAR: Rusia avanza en el sur de Ucrania mientras amplía ataques en la línea del frente
Merz “subrayó la expectativa del gobierno alemán de que Ucrania avance enérgicamente en la lucha contra la corrupción y en más reformas, particularmente en el área del estado de derecho”, señaló la oficina de Merz en un comunicado .
Zelenski, según el comunicado, prometió “total transparencia, apoyo a largo plazo para las autoridades anticorrupción independientes y rápidas medidas adicionales para recuperar la confianza de la población ucraniana, los socios europeos y los donantes internacionales”.
Al mismo tiempo, un portavoz de la Comisión Europea expresó que descubrir el supuesto esquema de sobornos demostró que los esfuerzos de Ucrania para combatir la corrupción están funcionando mientras el país se esfuerza por cumplir con los estándares para la membresía en la UE.
”Esta investigación muestra que los organismos anticorrupción están en su lugar y funcionando en Ucrania”, afirmó Guillaume Mercier en Bruselas.
”Permítanme enfatizar que la lucha contra la corrupción es clave para que un país se una a la UE. Requiere esfuerzos continuos para garantizar una fuerte capacidad para combatir la corrupción y un respeto por el estado de derecho”, agregó.
LA INVESTIGACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN PLANTEA PREGUNTAS SOBRE ALTOS FUNCIONARIOS
Después de que los ministros de Justicia y Energía de Zelenski renunciaran el miércoles en medio de la investigación sobre presunta corrupción en el sector energético, el gobierno despidió al vicepresidente de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear que los investigadores creen está en el centro de la trama de sobornos.
La UE y otros socios extranjeros han inyectado dinero en el sector energético de Ucrania. Rusia ha bombardeado implacablemente la red eléctrica, que requiere reparaciones repetidas.
Los jefes de los departamentos de finanzas, legales y de adquisiciones de Energoatom y un consultor del presidente de Energoatom también fueron destituidos, informó la primera ministra Yuliia Svyrydenko el miércoles por la noche.
”Durante la guerra a gran escala, cuando el enemigo está destruyendo nuestra infraestructura energética todos los días y el país vive bajo cortes de energía, cualquier forma de corrupción es inaceptable”, indicó Svyrydenko en un video el jueves.
”En los momentos más difíciles, nuestra fuerza radica en la unidad. Erradicar la corrupción es una cuestión de honor y dignidad”, afirmó.
Un tribunal de Kiev ha comenzado a recibir pruebas de los organismos de control anticorrupción cuya investigación de 15 meses, que incluye mil horas de escuchas telefónicas, ha llevado a la detención de cinco personas e implicado a otras siete en una trama que supuestamente generó alrededor de 100 millones de dólares.
TE PUEDE INTERESAR: Tres años después de su liberación, la ciudad ucraniana de Jersón enfrenta otro tipo de asedio
Tymur Mindich, copropietario de la compañía de producción de medios Kvartal 95 de Zelenski, es el presunto cerebro de la conspiración. Se desconoce su paradero.
La investigación ha suscitado preguntas sobre lo que los más altos funcionarios del país sabían del entramado. También ha despertado recuerdos del intento de Zelenski el verano pasado de limitar a los organismos de control anticorrupción de Ucrania. El mandatario dio marcha atrás después de protestas generalizadas en las calles de Ucrania y presión de la Unión Europea, que ha instado al país a abordar la corrupción arraigada.
LA UE PROMETE MÁS DINERO PARA UCRANIA
Mientras los ucranianos expresaban ira e incredulidad ante el escándalo, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen declaró que la UE desembolsaría hoy un préstamo de 6 mil millones de euros (7 mil millones de dólares) a Ucrania y prometió más dinero para Kiev.
”Cubriremos las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos dos años”, indicó en un discurso ante el Parlamento Europeo.
La UE está investigando cómo puede reunir más dinero para Ucrania, ya sea confiscando activos rusos congelados, recaudando fondos en los mercados de capitales o haciendo que algunas de las 27 naciones de la UE recauden el dinero ellas mismas.
El presidente ruso Vladímir Putin “cree que puede resistir más que nosotros” en la batalla por el futuro de Ucrania, casi cuatro años después de la invasión total de Rusia a su vecino, dijo Von der Leyen.
”Y esto es un claro error de cálculo”, afirmó. “Ahora es el momento de venir, con un nuevo impulso, para desbloquear el intento cínico de Putin de ganar tiempo y llevarlo a la mesa de negociaciones”.
UCRANIA LANZA SU MISIL CRUCERO FLAMINGO
Mientras tanto, el general Oleksandr Syrskyi, el principal comandante militar de Ucrania, visitó a unidades que luchan por mantener Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk y coordinar operaciones en persona, sostuvo en la aplicación de mensajería Telegram.
Las tropas ucranianas están enfrascadas en batallas callejeras con las fuerzas rusas en la ciudad y luchan para evitar ser rodeadas por una fuerza rusa mayor mientras la guerra de desgaste de Rusia avanza lentamente por el campo.
Syrskyi aseguró que los objetivos clave son recuperar el control de ciertas áreas de la ciudad, así como proteger las rutas logísticas y crear nuevas para poder abastecer a las tropas y evacuar a los heridos.
”No hay cuestión de control ruso sobre la ciudad de Pokrovsk ni de cerco operativo de las fuerzas de defensa de Ucrania en el área”, afirmó Syrskyi.
También el jueves, Ucrania utilizó un nuevo misil de crucero de producción nacional, así como otras armas, para atacar “varios decenas de objetivos” en territorios ocupados por Rusia y dentro de sí misma, según el estado mayor general.
El misil FP-5, que según funcionarios ucranianos puede volar 3 mil kilómetros (1,864 millas) y aterrizar a 14 metros (45 pies) de su objetivo, es uno de los misiles más grandes de su tipo en el mundo, entregando una carga útil de 1,150 kilogramos (2,535 libras), según expertos. Comúnmente se le conoce como misil Flamingo porque las versiones iniciales salieron rosadas después de un error de fabricación.
En Crimea, que Rusia ha anexado ilegalmente, el estado mayor general de Ucrania aseveró que sus fuerzas atacaron una terminal de petróleo, una base de helicópteros, un sitio de almacenamiento de drones y un sistema de radar de defensa aérea. En partes ocupadas de la región sur de Zaporiyia, se golpeó un depósito de almacenamiento de petróleo y dos centros de mando rusos. El estado mayor general no dio detalles sobre lo que se atacó en suelo ruso.
Por Illa Novikov, The Associated Press.