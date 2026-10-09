$!Un agente del ICE le dispara a un hombre durante un intento de arresto en Nueva York

El hombre estaba en un auto con un niño de 5 años en el asiento trasero cuando le dispararon y lo hirieron, dijeron las autoridades. El alcalde Zohran Mamdani dijo que el gobierno de Trump estaba 'aterrorizando nuestra ciudad'. Un agente federal migratorio le disparó a un hombre y lo hirió en una zona principalmente residencial de la ciudad de Nueva York el jueves, lo que provocó reproches rápidos de la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani, quien acusó al gobierno de Donald Trump de estar “aterrorizando nuestra ciudad”.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 4 pm en el vecindario de Marble Hill, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) intentaban arrestar al hombre mientras estaba en un auto con un niño de 5 años, que se creía que era su hijo, en el asiento trasero, dijo Jessica Tisch, la comisionada de policía, en una conferencia de prensa el jueves a altas horas de la noche. Tisch dijo que una investigación preliminar había determinado que al menos un agente del ICE había disparado siete tiros al auto e impactado al hombre, a quien identificó como Oscar Belgal, de 28 años, en el cuello debajo de la oreja izquierda. El niño no resultó herido y estaba al cuidado de un familiar la noche del jueves, dijo.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que el tiroteo había ocurrido cuando los agentes intentaban arrestar a un migrante indocumentado con antecedentes penales. El comunicado no nombró al hombre ni indicó por qué el agente disparó al auto o si sabía que había un niño adentro. Mamdani, cuando habló en la conferencia de prensa, calificó el tiroteo como “un atropello”. “Esta noche, un niño de 5 años está traumatizado y aterrorizado”, dijo el alcalde. “Esta noche, millones de nuestros vecinos se preguntan si estarán seguros en nuestras calles, en nuestras escuelas, en sus lugares de trabajo”. Mamdani dijo que había pasado dos horas al teléfono con el presidente Trump y Markwayne Mullin, el secretario de seguridad nacional, intentando negociar sin éxito la liberación de Belgal, quien fue llevado a un hospital cercano después del tiroteo. En cambio, dijo el alcalde, agentes del ICE subieron a Belgal a un vehículo sin identificación y lo llevaron rápidamente.

El objetivo de la operación del ICE era de forma ilegal en Estados Unidos procedente de República Dominicana y había sido condenado por hurto mayor, dijo el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Tisch dijo que Belgal tenía una condena por hurto mayor y un caso de drogas pendiente en su contra. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que su objetivo había sido arrestado en Nueva York en diciembre de 2023 y liberado unos días después debido a las políticas de santuario “imprudentes” de la ciudad. Esas políticas prohíben a las autoridades de la ciudad de Nueva York cooperar en la aplicación de las leyes federales migratorias. El Departamento de Policía dijo en su comunicado que sus agentes no estuvieron involucrados en los eventos alrededor del tiroteo.

Una investigación sobre el tiroteo continuaba, dijo el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. En un comunicado, Hochul condenó a ICE por disparar “hacia el interior de un vehículo con un niño de 5 años adentro”, y agregó que:“Por la gracia de Dios, parece que ese niño escapó sin lesiones físicas”. La gobernadora dijo en un comunicado posterior que ella también había hablado con Trump y Mullin sobre el tiroteo. “Expresé indignación en nombre de los neoyorquinos y los insté a detener las operaciones de control del ICE en Nueva York”, dijo Hochul, y agregó que había pedido que se publicaran los videos del tiroteo de las cámaras corporales “para que podamos establecer los hechos y llegar a la verdad”.

El tiroteo ocurrió en la calle West 225th a aproximadamente una cuadra de Broadway, donde Viely Herrera dijo que estaba de pie cuando escuchó lo que calculó que fueron cinco disparos. “¡Fue simplemente bam-bam-bam!”, dijo “Todo el mundo estaba conmocionado”. Al voltear en dirección a los disparos, Herrera dijo que vio una camioneta SUV estrellarse contra las barreras de concreto en el borde de la calle 225. Un hombre salió del vehículo sujetándose el cuello y gritando en español, dijo. Dijo que vio a un niño pequeño en la parte trasera de la camioneta que estaba llorando. Una mujer intentó llevárselo de la escena, dijo Herrera, pero los agentes del orden no se lo permitieron. “Estoy tan triste por ese niño”, dijo “Todo eso pasó justo frente a él”.

El ICE ha aumentado la presión sobre sus agentes para que realicen arrestos en todo Estados Unidos en los últimos meses, lo que ha provocado un repunte que en gran medida ha ocurrido fuera del ojo público. Los arrestos de agentes del ICE en el estado de Nueva York se dispararon de 927 en mayo a 1193 en junio y 1567 en julio, según datos federales recopilados por el Deportation Data Project, un grupo académico. Al menos a dos decenas de personas les han disparado agentes federales de inmigración involucrados en la campaña de deportación de Trump desde que asumió el cargo en enero de 2025. Seis personas han muerto por disparos en medio de las agresivas del ICE, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses. Las paradas de tráfico han sido fundamentales en el aumento de arrestos desde el verano. En julio, en unas paradas de tráfico en Houston y en Biddeford, Maine, agentes del ICE dispararon y ocasionaron la muerte de personas, lo que puso bajo un duro escrutinio las tácticas de la agencia.

Marble Hill, una curiosidad geográfica, se considera parte del Alto Manhattan o del extremo sur del Bronx. El tiroteo ocurrió a lo largo de una franja de pequeñas tiendas y restaurantes mientras las personas regresaban a casa desde el trabajo o acompañaban a sus hijos a casa desde la escuela bajo el sol del final de la tarde. Tisch dio el siguiente relato de los eventos alrededor del tiroteo: La policía recibió llamadas al 911 a las 4:04 pm sobre una persona con impacto de bala y disparos efectuados. Las llamadas coincidieron aproximadamente con una de un agente federal que solicitó al Departamento de Bomberos y luego a la policía. En ese momento, Belgal estaba dentro de un Honda gris con el niño de 5 años en la parte trasera. Una cámara de vigilancia del Departamento de Policía captó el auto retrocediendo hacia un espacio para estacionarse frente a una boca de incendios cuando un agente federal de las fuerzas del orden vestido de civil se acercó a la ventana del lado del conductor con su arma desenfundada.

Otro agente federal vestido de civil también se acercó al vehículo cerca del lado del conductor. En ese momento, el vehículo comenzó a avanzar y salió de la vista de la cámara. Los agentes que respondieron a una llamada no relacionada cerca de allí escucharon el reporte sobre disparos y acudieron al lugar del tiroteo. Allí, se encontraron con varios hombres, algunos de los cuales estaban vestidos con chalecos tipo construcción y cubrebocas, y al menos uno de los cuales tenía un arma larga. También encontraron a Belgal esposado e inmovilizado en el suelo, y lo llevaron al hospital. Un video grabado por un transeúnte mostró que los agentes de la ciudad de Nueva York llegaron a la escena, levantaron al hombre herido mientras los agentes del ICE permanecían a un lado y lo llevaron hacia Broadway y el Hospital Allen NewYork-Presbyterian a unas cuadras de distancia. Una foto del lugar del tiroteo muestra un agujero de bala en el parabrisas del lado del conductor de un vehículo gris. Tisch dijo que el parabrisas trasero también había sido destruido. A las 9 pm, el vehículo permanecía en la calle.

“No hay justificación para lo que hemos visto hoy”, dijo Mamdani"Y sabemos que lo que hemos visto aquí hoy es un microcosmos de lo que el ICE hace en todo este país a diario. ¿Cómo puede ser así como describimos la seguridad pública? No puede ser". Justin Miranda, que vive cerca del lugar del tiroteo, dijo que estaba en su casa cuando escuchó resonar cinco disparos poco después de las 4 pm Dijo que salió a la calle y corrió por la cuadra hacia la estación de Metro-North de Marble Hill. Allí, dijo, vio en la calle a varios agentes del orden que parecían ser federales. Sacó su celular y comenzó a grabar. Uno de los agentes estaba de pie junto a un hombre que estaba sentado en la calle cerca de un vehículo, dijo Miranda. El hombre parecía estar sangrando alrededor de su hombro y cuello, dijo Miranda, y estaba esposado con las manos a la espalda y gritaba en español. “El hombre se veía lastimado”, dijo“Estaba alerta, pero definitivamente herido”.

Para las 7 p. m., un grupo de manifestantes comenzaba a reunirse en el lugar del tiroteo. La reverenda Emily DeTar Birt, una ministra unitaria, estaba entre ellos. “He vivido en este vecindario durante 10 años”, dijo, con la voz entrecortada mientras hablaba. “Hay varios bachilleratos aquí, una escuela chárter y al menos tres guarderías. Esto está pasando a plena luz del día frente a nuestros hijos”. Varias decenas de manifestantes también se habían reunido a las afueras del Hospital Allen.

Danielle Herbert-Guggenheim, que vive en el Bronx y es maestra en la Escuela Pública 200, dijo que era crucial que los migrantes, especialmente los niños, se sintieran apoyados por la ciudad. “Es muy importante que informemos y que realmente enseñemos y eduquemos a las personas para que entiendan que los migrantes no son el problema”, dijo Herbert-Guggenheim Las tensiones comenzaron a aumentar a medida que la protesta a las afueras del hospital se extendía hacia la noche, y manifestantes y agentes de policía forcejearon mientras los agentes intentaban colocar barricadas para establecer un camino despejado hacia y desde la entrada del edificio.