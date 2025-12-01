Un candidato apoyado por Trump y un presentador deportivo lideran la contienda presidencial en Honduras

Por Annie Correal and Jeff Ernst

El domingo por la noche, las autoridades electorales dijeron que una muestra preliminar de votos señalaba que los dos candidatos conservadores estaban prácticamente empatados y muy por delante del partido de izquierda gobernante.

Las autoridades electorales de Honduras anunciaron el domingo por la noche que el exalcalde conservador respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un rival periodista deportivo estaban prácticamente empatados en unas elecciones presidenciales que muchos predijeron que serían volátiles incluso antes de que Trump interviniera en la contienda.

Los resultados preliminares y parciales mostraban que el candidato elegido por Trump, Nasry Asfura, y el presentador deportivo Salvador Nasralla lideraban la carrera, con las papeletas de poco más de un tercio de los centros de votación escrutadas. La candidata del partido de izquierda en el poder, Rixi Moncada, iba muy rezagada, según los primeros resultados, con cerca de la mitad de los votos emitidos a favor de cada uno de los candidatos de derecha.

Los votantes acudieron a las urnas pocos días después de que Trump respaldara a Asfura y anunciara que indultaría a un impopular expresidente del Partido Nacional de Asfura, quien el año pasado fue condenado por cargos de narcotráfico ante un tribunal federal estadounidense.

Asfura iba a la delantera por algo más de 20.000 votos en la muestra inicial. Un miembro de su campaña dijo que esperaría a que se contaran todos los votos y a que las autoridades electorales anunciaran los resultados definitivos para declarar la victoria, pero en la sede del partido en Tegucigalpa, la capital, los partidarios de Asfura ya estaban celebrando a última hora del domingo, con algunos saltando y otros llorando.

Nasralla dijo que la ventaja era tan pequeña que equivalía a un “empate técnico”. Su partido insistió en que cuando llegaran los votos del norte industrial del país, que se cree que favorecen mucho a su candidato, él sería el ganador. En un hotel de la capital, Nasralla subió al escenario y bailó ante una multitud jubilosa.

“No me cabe duda de que voy a ganar”, dijo.

Si la ventaja inicial se mantiene, supondrá una victoria no solo para Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años conocido como Tito y Papi, sino también para Trump. En vísperas de la votación, Trump declaró de repente que el partido gobernante eran “los comunistas” y apoyó a Asfura. El viernes, Trump también prometió indultar al expresidente Jorge Orlando Hernández.

Durante meses, los dos candidatos de derecha en la carrera habían alimentado el temor a que Honduras se convirtiera en la próxima Venezuela, un Estado autoritario dirigido por socialistas y atormentado por las crisis, contra el que Trump ha intensificado la presión, incluso con un refuerzo militar en el Caribe.

En su apoyo, Trump escribió: “Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”.

La aportación de Trump agitó las elecciones, al igual que las acusaciones de intromisión y fraude electoral, que recordaron a muchos hondureños las reñidas elecciones de 2017, en las que se desplegó el ejército para sofocar las protestas. Aunque las elecciones de este año aún no habían terminado, el domingo transcurrió sin incidentes y los observadores electorales solo informaron de pequeños contratiempos y tensiones.

¿Quiénes son los candidatos?

Rixi Moncada, abogada y exsecretaria de Hacienda y Defensa, es la candidata elegida por el gobernante Partido Libre, de izquierda.

Libre ganó de forma contundente en 2021, ya que los hondureños rechazaron al partido conservador del presidente saliente, Hernández, el hombre quien Trump prometió indultar.

Pero Moncada se enfrenta a una honda frustración entre los hondureños, quienes dicen que el partido no cumplió sus promesas, como combatir la corrupción. En el periodo previo a las elecciones del domingo, parecía que algunos antiguos partidarios se estaban pasando a otros candidatos.

El candidato elegido por Trump, Asfura, es un empresario de la construcción conocido por sus proyectos de infraestructura. Asfuraha dicho que Libre y los militares podrían tratar de “quitar” las elecciones.

El otro aspirante de derecha, Salvador Nasralla, fue aliado de Libre pero rompió con él para unirse al Partido Liberal en su cuarta candidatura a la presidencia. Nasralla se ha presentado como un candidato anticorrupción que pondrá fin al régimen de la presidenta Xiomara Castro y de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya. Al igual que Hernández, Zelaya enfrentó graves acusaciones de vínculos con narcotraficantes.

Cuando apoyó a Asfura en su red social Truth Social, Trump afirmó que Nasralla estaba aliado en secreto con el partido de izquierda, al que llamó “los comunistas”.

Un funcionario de Libre, Enrique Reina, negó que su partido fuera comunista.

¿Cómo ha afectado Trump la contienda?

Asfura, tras recibir el apoyo del presidente estadounidense, publicó en las redes sociales una imagen triunfante de sí mismo, Trump y el recientemente reelegido líder de la derecha argentina, Javier Milei.

Los otros dos candidatos denunciaron el apoyo, y luego intentaron sacar provecho del plan de Trump de indultar a Hernández.

Moncada aprovechó la oportunidad para vincular a sus oponentes de derecha con el expresidente Hernández. “Ustedes, oligarquía, mañana serán rotundamente derrotados con todo y su narco Juan Orlando Hernández”, declaró en un discurso el sábado.

Nasralla redobló el mensaje anticorrupción de su campaña. A diferencia de los partidos de sus rivales, dijo, él tiene “las manos limpias”.

Asfura, el elegido de Trump, enfrentó una situación más incómoda.

Los expertos dijeron que, aunque el apoyo de Trump podría ayudarle, el indulto podría tener el efecto contrario. Se corría el riesgo de asociar a Asfura en la mente de los votantes con Hernández, una figura ampliamente despreciada cuya extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2022 se celebró con fuegos artificiales.

¿Qué dicen los votantes?

Cuatro años después de que Castro fuera catapultada a una resonante victoria por una esperanza de cambio tras 12 años de gobierno unipartidista, muchos votantes hondureños buscaban en otros partidos el cumplimiento de las promesas que decían que Castro no había cumplido.

“No llegó el cambio que esperaba”, dijo Vilma Acosta, estudiante universitaria de Tegucigalpa. Acosta votó por Castro en 2021, pero esta vez dijo que votaría por Nasralla.

“Los otros candidatos tienen malos antecedentes”, dijo Acosta, de 22 años, mientras esperaba para votar en un barrio obrero de Tegucigalpa.

Acosta dijo que el apoyo de Trump a Asfura podría haber atraído a algunos votantes indecisos, pero que su promesa de indultar a Hernández había alejado a personas que ella conocía.

“La gente no está a favor de lo que se dio en el pasado con el Partido Nacional”, dijo, refiriéndose a los dos mandatos de Hernández como presidente, plagados de escándalos.

Otros dijeron que el apoyo les había hecho decidirse a votar por Asfura.

“Primero, iba con Nasralla”, dijo Héctor Herrera, de 18 años, recién graduado de la secundaria, quien votaba por primera vez. Después del apoyo, dijo, “cambié el voto”.

Herrera dijo que él y sus padres habían decidido votar por el exalcalde Asfura porque, con el respaldo de Trump, veían que tenía más posibilidades de ganar.

¿Qué está en juego?

Para muchos hondureños, los problemas internos son lo primero: la corrupción, la delincuencia persistente y el costo de la vida. La tasa de homicidios del país ha disminuido significativamente durante el gobierno de Castro, pero sigue siendo la más alta de Centroamérica.

La inflación pospandémica y el aumento de los costos también han sido aplastantes.

Los votantes también están desilusionados por las acusaciones de que funcionarios del partido gobernante parecen tener el mismo tipo de vínculos delictivos que llevaron a Hernández a una prisión en Estados Unidos.

“Según los noticieros, sale mucha gente involucrada en lo mismo, en la corrupción y el narcotráfico”, dijo Aníbal García, de 45 años, residente rural.

¿Por qué está interesado Estados Unidos?

El nuevo gobierno de Trump se ha interesado ávidamente por la política de América Latina, recompensando a los dirigentes que se alinean con sus objetivos y castigando a quienes no lo hacen.

Los expertos afirman que los candidatos de la derecha hondureña, aprovechando ese interés, han cortejado a los dirigentes de Washington comparando al partido gobernante, Libre, con Venezuela y Cuba.

La cooperación del Partido Libre en materia de deportaciones le hizo ganar puntos con el gobierno de Trump, aunque alienó a algunos votantes.

Castro empezó el año amenazando con expulsar al ejército estadounidense de una base hondureña debido a los planes de deportación de Trump. Pero su gobierno cambió de rumbo y empezó a ayudar a Estados Unidos.

Casi 30.000 hondureños han sido deportados en lo que va de año, unos 13.000 más que en el mismo periodo del año pasado.

¿Y las acusaciones de fraude?

Los analistas esperan resultados controvertidos. Libre ha dicho que sus rivales tienen planes de manipular la votación, mientras que sus oponentes argumentan que Libre podría influir en las autoridades electorales y en el ejército.

Reina, el responsable de Libre, dijo que su partido tenía el apoyo necesario para ganar limpiamente. Tanto Nasralla como Asfura han advertido a sus partidarios de que Libre intentará aferrarse al poder mediante el fraude o la fuerza.

“En lugar de debatir sus propuestas para el país, los candidatos se han enfocado en atacarse mutuamente”, dijo Ana María Méndez, directora para América Central de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han expresado su preocupación por la integridad de las elecciones. Christopher Landau, vicesecretario de Estado estadounidense, prometió que el gobierno de Trump respondería “rápida y decisivamente” a cualquier intento de socavar el proceso electoral.

David C. Adamscolaboró con reportería desde Miami y Jack Nicas desde Ciudad de México.

c. 2025 The New York Times Company