Un confiado Irán aprovecha su ventaja, pero se avecinan desafíos

DUBÁI- Mientras la prensa iraní se jacta de la “magnífica derrota” de Estados Unidos, Teherán está aprovechando su ventaja, apresurándose a vender petróleo en virtud del acuerdo de paz provisional firmado esta semana e intentando frenar los ataques israelíes en Líbano. Pero la República Islámica también sufrió golpes importantes y tiene desafíos por delante. Su economía está en ruinas tras la guerra, el país se vio sacudido por protestas masivas en enero y su líder supremo aún no ha aparecido en público. Y se dispone a entablar conversaciones nucleares con Estados Unidos después de haber sido atacada en las dos rondas anteriores.

El acuerdo ofrece un alivio de las sanciones que el país necesita desesperadamente, pero gran parte de él solo se materializará si Irán revierte su programa nuclear, lo que incluye, como mínimo, diluir su reserva de uranio altamente enriquecido. Esa concesión ha enfurecido a los sectores más conservadores de la nación. Mientras tanto, Estados Unidos exige el cese total del enriquecimiento, algo que la República Islámica se ha negado rotundamente a aceptar durante décadas. Los líderes de Irán proyectan confianza, tras haberse aferrado al poder pese a semanas de intensos ataques de Washington e Israel. También creen que es poco probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla las amenazas de reanudar la guerra debido a su demostrada capacidad para cerrar el estrecho de Ormuz y perjudicar a la economía mundial. “Es demasiado decir que Irán ha salido victorioso, pero podría haber sido mucho peor”, dijo Farzan Sabet, experto en Irán del centro de estudios Geneva Graduate Institute. “Creo que la verdadera victoria para Irán fue... la supervivencia”. EL ACUERDO OFRECE BENEFICIOS FINANCIEROS Bajo el acuerdo provisional, Estados Unidos emitirá exenciones para permitir la exportación de crudo iraní. Al menos tres petroleros de propiedad estatal ya han zarpado después de que Washington levantara su bloqueo, según Lloyd’s List Intelligence. Irán ha exportado casi 18 millones de barriles en los últimos cinco días, informó el viernes la firma TankerTrackers.com, que cifró su valor en 1,440 millones de dólares.

Decenas de petroleros más cargados de crudo podrían partir pronto desde la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de Irán en el golfo Pérsico, lo que rebajaría aún más el precio del petróleo a nivel mundial. El crudo Brent de referencia, que el mes pasado se cotizaba por encima de los 110 dólares por barril, ha caído a alrededor de 80 desde que se alcanzó el acuerdo. El precio medio de un galón de gasolina en Estados Unidos también ha bajado a menos de 4 dólares, un indicador seguido muy de cerca de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Las sanciones habían obligado durante mucho tiempo a Irán a exportar crudo mediante una “flota fantasma”, vendiendo principalmente a China a precios inferiores a los del mercado. Ahora puede buscar más clientes y sacar un mejor precio.

Irán necesitará ese efectivo más que nunca mientras lidia con las consecuencias de la guerra. TEHERÁN ENFRENTA UNA CRISIS ECONÓMICA INMINENTE

Desde que las autoridades retiraron un bloqueo de internet que duró meses, muchos iraníes han publicado fotografías de sus refrigeradores vacíos. La carne y otros productos básicos se han vuelto demasiado caros para algunos hogares. El rial iraní, que cotizaba a 32 mil por dólar cuando se alcanzó el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, ahora supera los 1,5 millones por dólar. “Se estima que el conflicto ha costado al menos un millón de empleos en Irán, y el 20% de las pérdidas en la fuerza laboral está vinculado al bloqueo de internet impuesto por el Estado”, sostuvo Holly Dagres, investigadora principal del Washington Institute for Near East Policy. “Los iraníes de a pie, que ya tenían problemas debido a la mala gestión sistémica y a la corrupción, además de a las sanciones de Estados Unidos, han sentido esas cargas agravadas por una hiperinflación, que ha dejado al rial iraní prácticamente sin valor”, apuntó.