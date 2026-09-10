Un dron casi impacta el avión de Zelensky antes del despegue para el funeral del rey de Noruega
Un portavoz del gobierno moldavo declaró que dos drones rusos estuvieron involucrados en el incidente
Un avión que transportaba al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Noruega para el funeral de Estado del rey estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando se preparaba para despegar de Moldavia.
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, informó a la emisora pública NRK sobre el incidente el miércoles, según publicó el medio, después de que el avión de Zelensky aterrizara sin problemas en Oslo el martes por la noche.
“Su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando estaba a punto de despegar de Moldavia. Esa es la realidad a la que se enfrenta”, dijo Støre, sin especificar a qué distancia pasó el dron de la aeronave del líder ucraniano.
El miércoles por la tarde, un portavoz del gobierno moldavo declaró que dos drones rusos estuvieron involucrados en el incidente, y que la partida de Zelensky a Oslo se retrasó después de que las autoridades cerraran el espacio aéreo del país.
Posteriormente, se autorizó el despegue de su aeronave una vez que las autoridades determinaron que un dron ruso había aterrizado en territorio moldavo, según declaró un portavoz a Reuters.
Uno de los aviones aterrizó en un campo al norte de la capital, provocando un incendio, mientras que el otro continuó su trayectoria hacia el espacio aéreo rumano.
Según los datos de seguimiento, las incursiones obligaron al aeropuerto internacional de Chisináu a suspender temporalmente las llegadas y salidas el martes, lo que provocó que los vuelos entrantes quedaran en espera o fueran desviados a países vecinos.
La presidenta moldava, Maia Sandu, denunció las incursiones como una “grave amenaza para la vida de las personas” y, por separado, condenó un ataque con drones rusos en un paso fronterizo con Ucrania que causó la muerte de dos personas.
Zelensky llegó a Oslo el martes por la noche, donde, según Deutsche Welle, conversó con el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, y el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, sobre la ayuda militar, incluido el apoyo a la defensa aérea, y la asistencia civil.
El Instituto para el Estudio de la Guerra también informó que un dron ruso Shahed sobrevoló el espacio aéreo moldavo y rumano durante aproximadamente una hora el martes antes de estrellarse en Moldavia.