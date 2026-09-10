Un dron casi impacta el avión de Zelensky antes del despegue para el funeral del rey de Noruega

Un avión que transportaba al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Noruega para el funeral de Estado del rey estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando se preparaba para despegar de Moldavia. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, informó a la emisora pública NRK sobre el incidente el miércoles, según publicó el medio, después de que el avión de Zelensky aterrizara sin problemas en Oslo el martes por la noche.

“Su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando estaba a punto de despegar de Moldavia. Esa es la realidad a la que se enfrenta”, dijo Støre, sin especificar a qué distancia pasó el dron de la aeronave del líder ucraniano. El miércoles por la tarde, un portavoz del gobierno moldavo declaró que dos drones rusos estuvieron involucrados en el incidente, y que la partida de Zelensky a Oslo se retrasó después de que las autoridades cerraran el espacio aéreo del país.