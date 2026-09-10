Un dron casi impacta el avión de Zelensky antes del despegue para el funeral del rey de Noruega

Un dron casi impacta el avión de Zelensky antes del despegue para el funeral del rey de Noruega

+ Seguir en Seguir en Google
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Un portavoz del gobierno moldavo declaró que dos drones rusos estuvieron involucrados en el incidente

Internacional
/
COMPARTIR

Un avión que transportaba al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Noruega para el funeral de Estado del rey estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando se preparaba para despegar de Moldavia.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, informó a la emisora pública NRK sobre el incidente el miércoles, según publicó el medio, después de que el avión de Zelensky aterrizara sin problemas en Oslo el martes por la noche.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/corea-del-sur-intenta-confirmar-si-kim-jong-un-tiene-un-hijo-pero-es-probable-que-su-hija-siga-siendo-la-heredera-IF23409441

“Su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando estaba a punto de despegar de Moldavia. Esa es la realidad a la que se enfrenta”, dijo Støre, sin especificar a qué distancia pasó el dron de la aeronave del líder ucraniano.

El miércoles por la tarde, un portavoz del gobierno moldavo declaró que dos drones rusos estuvieron involucrados en el incidente, y que la partida de Zelensky a Oslo se retrasó después de que las autoridades cerraran el espacio aéreo del país.

Posteriormente, se autorizó el despegue de su aeronave una vez que las autoridades determinaron que un dron ruso había aterrizado en territorio moldavo, según declaró un portavoz a Reuters.

Uno de los aviones aterrizó en un campo al norte de la capital, provocando un incendio, mientras que el otro continuó su trayectoria hacia el espacio aéreo rumano.

Según los datos de seguimiento, las incursiones obligaron al aeropuerto internacional de Chisináu a suspender temporalmente las llegadas y salidas el martes, lo que provocó que los vuelos entrantes quedaran en espera o fueran desviados a países vecinos.

La presidenta moldava, Maia Sandu, denunció las incursiones como una “grave amenaza para la vida de las personas” y, por separado, condenó un ataque con drones rusos en un paso fronterizo con Ucrania que causó la muerte de dos personas.

Zelensky llegó a Oslo el martes por la noche, donde, según Deutsche Welle, conversó con el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, y el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, sobre la ayuda militar, incluido el apoyo a la defensa aérea, y la asistencia civil.

El Instituto para el Estudio de la Guerra también informó que un dron ruso Shahed sobrevoló el espacio aéreo moldavo y rumano durante aproximadamente una hora el martes antes de estrellarse en Moldavia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Guerras
Guerra Rusia-Ucrania
A20
Personajes
Vladímir Putin
Volodímir Zelenski
Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La cuerda floja

La cuerda floja
NosotrAs: La vida propia que nadie nos enseñó a imaginar

NosotrAs: La vida propia que nadie nos enseñó a imaginar
Son Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López, de acuerdo con Carlos Loret de Mola, quienes tienen el control de las candidaturas de 2027, mientras Sheinbaum ni siquiera es vista “como líder ni como dirigente”.

AMLO y Adán Augusto ‘arrinconan’ a Sheinbaum en ‘guerra abierta’ por las candidaturas: Loret de Mola

Muere Óscar Mario Beteta, periodista y conductor que marcó una época en la radio mexicana.

Fallece el periodista Óscar Mario Beteta, quien marcó una época en la radio mexicana
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos de las letras H, I, J y K.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras H, I, J y K este 10 de septiembre
Los adultos mayores que reciben la Pensión del Bienestar pueden utilizar su Tarjeta Bienestar para realizar compras en Tiendas 3B.

Tiendas 3B y Tarjeta Bienestar: estos son los beneficios para adultos mayores en septiembre 2026
San Francisco pierde a una de sus piezas jóvenes más importantes en la línea defensiva justo antes de enfrentar a los Rams.

Durísimo golpe para los 49ers: Alfred Collins se pierde toda la temporada
La séptima Gala de Nominación será terrorífica y provocará muchos gritos en La Casa de los Famosos, tras la inesperada salida de Gala Montes, luego de que entró al reality el pasado domingo.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los habitantes nominados en la séptima gala de nominación?