EU no está preparado para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, afirma Trump

Donald Trump ha advertido que no está dispuesto a buscar un acuerdo para poner fin a la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, y ha dicho que, aunque cree que Teherán está dispuesto a negociar un alto el fuego, Estados Unidos seguirá luchando para conseguir mejores condiciones.

Las declaraciones de Trump se produjeron mientras Irán lanzaba nuevos ataques con misiles y drones contra países del Golfo y contra Israel, y aviones de guerra israelíes y estadounidenses lanzaban nuevas oleadas de ataques contra Irán.

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El conflicto ha sumido a Oriente Medio en el caos, ha trastocado el transporte aéreo mundial y ha interrumpido las exportaciones de petróleo de la región, provocando un aumento de los precios del combustible en todo el mundo.

Ni Teherán ni Washington parecían dispuestos a moderar su retórica a pesar del creciente número de muertos y el alza vertiginosa de los precios del petróleo tras el cierre virtual del estrecho de Ormuz.

Trump, en declaraciones a NBC News el sábado, dijo que Estados Unidos podría bombardear objetivos en la isla de Kharg, donde se encuentra la principal instalación de exportación de petróleo de Irán, una vez más “solo por diversión” , después de que aviones de guerra estadounidenses atacaran instalaciones militares allí el viernes.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump, y agregó que las fuerzas estadounidenses intensificarían los ataques en la costa iraní al norte del estrecho para despejar el camino para los envíos de petróleo.

Pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, refutó esa afirmación el domingo. «Nunca hemos pedido un alto el fuego, ni siquiera negociaciones», declaró Araghchi al programa Face the Nation de la cadena CBS. «Estamos dispuestos a defendernos el tiempo que sea necesario».

Los expertos afirman que será extremadamente difícil para Estados Unidos reabrir el estrecho únicamente por medios militares mientras Irán conserve la capacidad de atacar o hostigar a los barcos con misiles, drones o pequeñas embarcaciones.

Trump ha pedido a otros países que envíen buques de guerra para proteger a los petroleros que transitan por el estrecho, por donde suele circular aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo. Más de 600 barcos se encuentran atrapados en el Mar Rojo.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi instó a otros países a abstenerse de cualquier acción que “pudiera conducir a una escalada y expansión del conflicto”, en una conversación con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, prometió en un comunicado escrito mantener cerrado el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Trump desestimó esta declaración e insinuó que Khamenei podría incluso haber perdido el control, afirmando: «No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrar que lo está».

Irán ha admitido que Khamenei, de 56 años, resultó herido en el ataque que dio inicio a la guerra el 28 de febrero y en el que murió su predecesor, su padre, pero ha descrito las heridas como leves.

El ejército israelí anunció una oleada de ataques contra objetivos en el oeste de Irán, después de que la Guardia Revolucionaria iraní calificara de criminal a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y prometiera perseguirlo y matarlo.

“Todavía tenemos miles de objetivos en Irán, y cada día identificamos nuevos objetivos”, declaró la portavoz militar israelí, la general de brigada Effie Defrin, en una rueda de prensa televisada.

En Teherán, la gente pudo desarrollar su semana laboral con la mayor normalidad desde el inicio de la guerra, según testigos. El tráfico era más denso que la semana anterior y algunos cafés y restaurantes habían reabierto.

Más de un tercio de los puestos del bazar de Tajrish, un popular centro comercial en el norte de la capital, estaban abiertos, cinco días antes de Nowruz, el año nuevo persa.

Algunos compradores hacían cola en los cajeros automáticos para retirar efectivo. Las operaciones en línea del Banco Melli, uno de los más grandes del país, habían estado paralizadas en los últimos días. En algunos lugares, los pasajeros esperaban en las paradas de autobús, que habían estado prácticamente desiertas desde el comienzo de la guerra.

Más de 1.300 personas han muerto en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre ellas se encuentran 223 mujeres y 202 niños, según cifras del Ministerio de Salud iraní recogidas por Mizan, la agencia de noticias oficial del poder judicial.

La agencia de la ONU para los refugiados afirma que hasta 3,2 millones de personas han sido desplazadas en Irán, la mayoría de ellas huyendo de la capital y otras ciudades en busca de seguridad.

En una inusual referencia a la actividad diplomática, Araghchi declaró el domingo al medio de comunicación londinense Al-Araby Al-Jadeed que Irán estaba dispuesto a considerar cualquier propuesta que incluyera “el fin total” de la guerra y afirmó que continuaban los esfuerzos de mediación entre Irán y sus vecinos para reducir la tensión.

No dio ninguna indicación de si se habían logrado avances, y no hubo confirmación independiente de su afirmación, aunque los funcionarios turcos han dicho que han hecho esfuerzos para poner fin al conflicto rápidamente.

La violencia ha seguido estallando en otras partes de la región. Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a abandonar Irak, donde grupos proiraníes han lanzado ataques contra la embajada estadounidense y bases que albergan unidades militares occidentales, y se han reportado nuevos ataques contra potenciales aliados de Estados Unidos por parte de facciones kurdas en el norte del país.

Bahréin y Arabia Saudí anunciaron por separado el domingo que habían interceptado una nueva andanada de proyectiles lanzados por Irán. Dubái también ha sido blanco de ataques.

Irán ha acusado a Estados Unidos de utilizar puertos, muelles y escondites en los Emiratos Árabes Unidos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, sin aportar pruebas. Los Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo que albergan bases estadounidenses han negado haber permitido que su territorio o espacio aéreo se utilicen para operaciones militares contra Irán.

En Israel, se reporta la muerte de 12 personas a causa de misiles iraníes. El domingo, dos personas resultaron levemente heridas en el último ataque, según informaron los servicios médicos. Fuertes estruendos sacudieron las ventanas en Jerusalén cuando los interceptores derribaron los misiles.

Israel ha acusado a Irán de utilizar municiones de racimo en sus ataques contra zonas civiles.

Según los informes, más de 800 personas han muerto en la última ofensiva de Israel contra Hezbolá, el movimiento islamista militante respaldado por Irán en el Líbano que se unió al conflicto lanzando misiles y drones contra Israel para vengar el asesinato del anterior líder supremo de Irán, Ali Khamenei.

Los ataques aéreos perpetrados durante la noche en el sur del Líbano dejaron al menos cuatro muertos, según informaron el domingo los medios estatales libaneses y el gobierno.

La agencia estatal de noticias libanesa, la Agencia Nacional de Noticias, informó que Israel había atacado “un apartamento en un edificio residencial” en un distrito del norte de la ciudad costera de Sidón, causando la muerte de una persona y un incendio.

Al sureste de Sidón, en la aldea de al-Qatrani, tres personas murieron en un ataque israelí durante la noche, según el Ministerio de Salud del Líbano.

Funcionarios militares israelíes afirmaron que sus ataques tenían como objetivo debilitar las capacidades militares de Hezbolá.

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, negó las informaciones que apuntaban a que Israel podría mantener pronto conversaciones directas con el Líbano y rechazó las afirmaciones de que había comunicado a Estados Unidos que se estaba quedando sin interceptores.

Sa’ar también afirmó que Israel compartía la misma opinión que Estados Unidos sobre la guerra con Irán y que ambos aliados estaban decididos a continuar hasta alcanzar sus objetivos.

“Queremos eliminar las amenazas existenciales que representa Irán a largo plazo. No queremos ir a otra guerra cada año”, dijo a los periodistas.

Al menos 13 miembros del ejército estadounidense han muerto desde que comenzó la guerra, seis de ellos en un accidente aéreo sobre Irak la semana pasada. El director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassert, afirmó que los ataques estadounidenses han costado hasta el momento 12 mil millones de dólares.