Un informe de Anthropic descubre que Irán usó Claude para planificar posibles ataques contra EU

WASHINGTON- Actores vinculados al Gobierno de Irán utilizaron el modelo de inteligencia artificial Claude para apoyar operaciones de vigilancia, como planificar posibles ataques contra objetivos estadounidenses y propaganda, según un informe publicado este jueves por la empresa estadounidense Anthropic, que documentó durante los últimos ocho meses varios usos indebidos de sus modelos por parte de actores estatales.

La empresa señaló, en un informe de 154 páginas, que estas herramientas pueden ayudar a identificar objetivos y procesar grandes cantidades de información relacionada con disidentes, periodistas, activistas y políticos, lo que permite a los Gobiernos hacer más eficientes sistemas de vigilancia que ya existen.

En el caso iraní, los usuarios recurrieron además a mecanismos para sortear las restricciones de acceso a Claude, que no está disponible oficialmente en el país, y utilizaron redes privadas virtuales y números de teléfono extranjeros para acceder al servicio.