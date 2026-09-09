¿Cómo la renovación de Irán en su red de aliados podría cercar a los socios de EU en el golfo Pérsico?

EL CAIRO- Arabia Saudí y Estados Unidos bombardearon en julio a milicias respaldadas por Irán en Irak después de culparlas de ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes que habían sido reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, otro aliado de Irán. Ahora, funcionarios regionales dicen a The Associated Press que los hutíes ayudaron a las milicias iraquíes a planificar y ejecutar el ataque masivo de enjambre durante dos días, lo que muestra un nuevo nivel de coordinación.

Irán pasó décadas fortaleciendo a grupos armados en las fronteras de Israel, que sufrieron grandes pérdidas en las guerras posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza. Israel golpeó duramente a los milicianos palestinos, así como a Hezbollah en Líbano, que había sido el aliado más poderoso de Irán. Funcionarios regionales y expertos afirman que Irán ahora está utilizando a las milicias iraquíes y a los hutíes para amenazar a Arabia Saudí y a otros aliados estadounidenses en el golfo Pérsico con el fin de elevar los costos de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero. Es una estrategia arriesgada. Una oleada de ataques hutíes contra instalaciones petroleras saudíes amenazó con reavivar el martes una guerra a gran escala con el reino. Irak ha ordenado a las milicias que se desarmen antes de que termine este mes, aunque poderosos grupos respaldados por Irán se han negado a hacerlo. Un nuevo esfuerzo estadounidense por aislar económicamente a Irán podría provocar una mayor escalada. LOS GRUPOS CON APOYO IRANÍ EN YEMEN E IRAK FORMAN UNA PINZA La participación hutí en el ataque con drones en Irak fue confirmada por dos funcionarios saudíes, que citaron información de inteligencia, y por un alto funcionario de seguridad iraquí. Indicaron que emisarios hutíes trabajaron en una sala de operaciones dirigida por milicias iraquíes. Arabia Saudí y Estados Unidos respondieron con ataques aéreos conjuntos que mataron al menos a 20 combatientes iraquíes, a seis asesores iraníes y al menos a un funcionario hutí. La muerte del hutí, no informada previamente, fue confirmada por un funcionario hutí y por un miembro de una milicia iraquí.

Un funcionario militar estadounidense señaló que varios hutíes habían muerto en ataques anteriores en Irak. Estados Unidos está preocupado por la presencia hutí allí y por su capacidad para lanzar ataques contra otros países, incluida Arabia Saudí, afirmó el funcionario. Dos funcionarios de las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo paraguas de milicias que oficialmente forma parte de las fuerzas de seguridad de Irak, negaron su participación en el ataque contra Arabia Saudí y negaron que los hutíes estuvieran operando bajo su amparo. Las FMP incluyen poderosas milicias respaldadas por Irán que a veces actúan de manera independiente. Todos los funcionarios y el miembro de la milicia hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios. Los hutíes no respondieron a una solicitud de comentarios. LA COOPERACIÓN CRECIÓ DURANTE LA GUERRA EN GAZA La cooperación entre las milicias iraquíes y los hutíes, mejor organizados, había aumentado a lo largo de la guerra en Gaza, cuando coordinaron ataques contra Israel, según funcionarios hutíes y regionales. En el punto álgido de la guerra, el líder hutí Abdel-Malek al-Houthi habló de una sala de operaciones conjunta. Después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, Irán y sus aliados comenzaron a disparar contra naciones del golfo Pérsico para ampliar el conflicto e infligir daño a grandes productores de petróleo que albergan fuerzas estadounidenses. “Irán tiene una estrategia híbrida en la guerra actual. No estamos luchando en un solo frente y no estamos usando una sola herramienta”, escribió en redes sociales en junio Mahdi Mohammadi, asesor del presidente del Parlamento iraní.

“La creciente prominencia de los hutíes durante la guerra de Gaza abrió un nuevo horizonte en Irak. Muchos grupos allí se mostraron ansiosos por apoyar a los hutíes y, a cambio, los hutíes empezaron a compartir su experiencia militar con las milicias iraquíes”, afirmó Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen en Crisis Group, un centro de estudios internacional. Ahora están “presionando a Arabia Saudí como con unas tenazas”, dijo Nagi. EL BLOQUEO HUTI A ARABIA SAUDÍ AUMENTA LA PRESIÓN Una semana antes del ataque de enjambre con drones, los hutíes declararon un bloqueo contra el transporte marítimo saudí en el mar Rojo, amenazando otra ruta comercial crítica, mientras la interrupción causada por la guerra en el estrecho de Ormuz trastocaba la economía mundial.