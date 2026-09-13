Un mercante iraní es atacado cerca del estrecho de Ormuz

EL CAIRO.-Un mercante iraní fue atacado la madrugada del domingo frente a la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, según indicaron medios estatales iraníes, en un suceso que dejó un muerto y cuatro heridos.

El suceso era un recordatorio mortal del riesgo latente para el transporte marítimo global incluso mientras la atención se centra en una nueva amenaza, ya que los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen se han abierto paso hasta el estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo.

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La agencia estatal de noticias IRNA citó al gobernador de Qeshm, quien culpó a un “enemigo terrorista”. El ejército de Estados Unidos, que anteriormente ha atacado buques con bandera iraní mientras mantiene un bloqueo de puertos iraníes — y en los últimos días ha enfrentado una nueva amenaza de misiles balísticos iraníes lanzados contra sus buques de guerra—, no hizo comentarios en un primer momento.

Por separado, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo reportó que una embarcación había recibido el impacto de un proyectil mientras transitaba por el estrecho, sin ofrecer detalles. Más tarde añadió que se había declarado un incendio y que las autoridades locales estaban evacuando a las personas a bordo.

La isla de Qeshm, ubicada a unos 22 kilómetros (14 millas) de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, es clave para que Irán afirme su control sobre el tráfico a través del estrecho.

Horas antes del ataque, el gobierno de Irán se mantuvo desafiante. “No se puede intimidar a nuestro pueblo hasta someterlo. Irán no se rendirá”, dijo el presidente, Masoud Pezeshkian, en una publicación en redes sociales dirigida a Estados Unidos.

Reunión para informar a países de la región sobre el estrecho

La reunión del lunes vuelve a centrar la atención regional en el estrecho de Ormuz días después de que los hutíes avanzaran sobre la costa yemení del mar Rojo para aplicar nueva presión sobre una alternativa de creciente importancia para el transporte marítimo global. Aunque los hutíes dicen que sólo están atacando a la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení con apoyo internacional que combate a los rebeldes, los mercados están recelosos.

Los precios globales del petróleo, el gas natural y productos relacionados han subido aún más.

El tráfico mercante sigue siendo bajo en el estrecho de Ormuz mientras continúan los ataques contra lo que se consideraba una vía navegable internacional antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Estados Unidos ha afirmado que está saliendo suficiente petróleo mientras su ejército ayuda a guiar a los barcos junto a la costa de Omán, con el riesgo de ataque.

Irán dijo el sábado que ministros de Exteriores de países de la región se reunirán el lunes para hablar sobre los esfuerzos de Irán y Omán, al otro lado del estrecho de Ormuz , para gestionar el transporte marítimo en él. Sin embargo, Baréin ya ha dicho que no asistirá, citando la falta de relaciones diplomáticas con Teherán.

No estaba claro qué otras naciones acudirían, y no hubo ninguna nueva declaración de Irán el domingo.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha expresado interés en que los barcos paguen tarifas por pasar. También ha dicho que el tráfico hacia el golfo Pérsico pasaría por aguas iraníes, mientras que la ruta de salida pasaría en parte por aguas iraníes y en parte por las de Omán.

“La vía navegable se abriría con la condición de que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo”, dijo el presidente de Irán al canal India Today TV el sábado.

Había un cierto optimismo en la región sobre la reunión prevista, con la esperanza de que las naciones del golfo Pérsico pudieran usarla para afirmar una respuesta colectiva a una guerra en cuyo inicio no tuvieron ninguna participación.

Durante meses, han enfrentado ataques iraníes que Teherán ha afirmado que apuntan a activos militares estadounidenses en sus territorios.

“Omán espera que, al presentar este acuerdo con un nivel razonable de respaldo regional, el gobierno de Trump se vea obligada a reconocer que el futuro del estrecho será decidido por los países de la región” , dijo en redes sociales Esfandyar Batmanghelidj, quien dirige la Fundación Bourse & Bazaar, un centro de estudios centrado en la economía de Irán.