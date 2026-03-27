Un mes después del inicio de la guerra en Irán, el mundo se olvida del conflicto militar entre Ucrania y Rusia

Tras el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes en territorio iraní, da la la impresión el mundo se olvidó de la guerra en Ucrania, situación que derivó en que las negociaciones de paz se estancaran, dando lugar a que el ejército ruso aproveche esta confusión para lanzar su ofensiva primaveral, explica la Agencia de Noticias EFE Así mismo, añade EFE la guerra de drones se acrecentó en la última semana, esto debido que Moscú llevó acabo entre el 23 y el 24 de marzo el que es hasta ahora considerado su mayor ataque con drones desde el inició de la la invasión de Rusia a Ucrania al lanzar cerca de un millar de aparatos no tripulados.

Por otra, Kiev consiguió en el mes de febrero recuperar más territorio del que perdió “por primera vez desde mediados de 2024”, consiguiendo en las últimas semanas volver a tener el control de “varias refinerías, plantas, polígonos industriales y terminales portuarias en la retaguardia rusa”. OFENSIVA RUSA De acuerdo con el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, cita EFE, la ofensiva primaveral rusa inició “hace poco más de una semana, aprovechando el final del invierno y que la niebla dificulta la visibilidad de los drones ucranianos”. Siendo así que los rusos desplegaron desde la pasada semana a miles de tropas mecanizadas a lo largo de todo el frente como parte de esta acometida, específicamente en el norte de Donetsk.

De hecho, señala EFE, el Ministerio de Defensa ruso dio a conocer que logró tomar la localidad de Nikíforivka, que está ubicada a menos de 20 kilómetros de las “plazas fuertes ucranianas de Sloviansk y Kramatorsk”. Sirski aseguró a EFE que el costo de esta ofensiva a provocado que 11 mil militares rusos perdieran la vida, por lo que, según Kiev, Moscú estaría considerando enviar refuerzos desde la anexionada península de Crimea.

Así también, Rusia intensificó sus ataques en Zaporiyia, en donde los ucranianos consiguieron “frustrar los planes enemigos de aproximarse a la capital regional al recuperar cerca de 500 kilómetros cuadrados coincidiendo con la ausencia de la red satelital Starlink”, precisa EFE. “A su vez, los rusos habrían cambiado de táctica al recurrir de nuevo a las brigadas mecanizadas en perjuicio de las infiltraciones de pequeñas unidades de infantería”, prosigue EFE. GUERRA EN IRÁN CAMBIA TODO EFE apunta que tras el inicio de la guerra en Irán hubo un cambio en los tres países que están implicados en las negociaciones de paz en Ucrania, “es algo en lo que concuerdan todos los analistas”. Uno de ellos, el periodista ruso Mijaíl Zigar aseveró en una columna que escribió para el diario estadounidense The New York Times que, el presidente ruso, Vladímir Putin, “parecía por primera vez dispuesto a negociar en serio en febrero”. El mandatario ruso, apunta EFE, consideró sustituir al emisario económico, Kiril Dmítriev, por ser el presidente de la sancionada petrolera Rosneft, Ígor Sechin. No obstante, prosigue EFE, la operación militar de Estados Unidos e Israel, que derivó en el asesinato del ayatolá Alí Jameneí; así como el alza de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares y el levantamiento de manera parcial de las sanciones a las exportaciones de crudo ruso en tránsito. “De repente, los problemas económicos que atormentaban a Rusia se desvanecieron”, aseguró Dmítriev a EFE. En su opinión, “el dilema que encara ahora Putin, optar por una desescalada o declarar una nueva movilización de reservistas, depende de si EU. continúa la guerra en Irán”, explica EFE. ¿ESTÁN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ESTANCADAS? “Sea como sea, la realidad es que, a día de hoy, las negociaciones están estancadas. La última ronda tuvo lugar el 18 de febrero en Ginebra”, detalla EFE. Volodímir Zelenski, quien es el presidente ucraniano, asintió que tenía “malas sensaciones” en torno sobre cómo impactaría en el proceso de paz el actual conflicto militar en Irán. “Y sus malos augurios se cumplieron”, acentúa EFE “Putin querrá una larga guerra. Para Putin, una guerra prolongada en Irán es un plus”, afirmó Zelenski y resaltó que Kiev no posee misiles Patriot porque todos se están enviando ahora a Medio Oriente.

El Kremlin reitera que no ha perdido el interés en negociar un alto al fuego, “pero se encuentra cómodo en la actual situación”, señala EFE, “Dijimos en varias ocasiones que asuntos como el territorial son el centro del debate. Respecto a ellos no hubo avance alguno. Sigue sin haberlo. Pero esto no significa que Rusia pierda interés en las negociaciones. Por el contrario, seguimos abiertos”, concluyó Peskov. Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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