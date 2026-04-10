Un muerto y 27 heridos al caer un autobús turístico a barranco en Islas Canarias

MADRID.-Un persona sin vida y 27 más heridas, fue el saldo que se registró, luego de un autobús que transportaba turistas en las Islas Canarias de España cayera por un barranco el viernes, informaron los servicios locales de emergencia.

El incidente ha ocurrido sobre la 13.20 hora canaria (14.15 horas en la Península) en la GM-2, a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) de Canarias. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos británicos.

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La Gomera es una de las ocho islas que conforman el archipiélago español en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

“Los servicios sanitarios asistieron a los 28 ocupantes de la guagua, 27 turistas de nacionalidad británica y el conductor”, ha indicado el 112, que ha precisado que el accidente deja un fallecido, cuatro heridos graves y 23 leves.

Dos de los afectados, hombres de 73 y 42 años, han tenido que ser trasladados en helicópteros con politraumatismos de carácter grave a dos hospitales de Tenerife. Los otros dos heridos grave se encuentran ingresados en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera.

La salida de vía y vuelco de este autobús privado se ha producido a la altura del Centro Ambiental de El Revolcadero, en el kilómetro 4 mil 500 de la carretera GM-2, según la Dirección General de Tráfico.