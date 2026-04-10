Un muerto y 27 heridos al caer un autobús turístico a barranco en Islas Canarias

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Internacional
/ 10 abril 2026
    Un muerto y 27 heridos al caer un autobús turístico a barranco en Islas Canarias
    Cuadrillas de rescate trabajan en el lugar donde un autobús turístico cayó en un barranco, cerca de San Sebastián de La Gomera, en Islas Canarias, España, el viernes 10 de abril de 2026. AP.

El autobús se desplazaba al puerto de la capital gomera para que los visitantes pudieran coger un barco hacia la isla de Tenerife.

MADRID.-Un persona sin vida y 27 más heridas, fue el saldo que se registró, luego de un autobús que transportaba turistas en las Islas Canarias de España cayera por un barranco el viernes, informaron los servicios locales de emergencia.

El incidente ha ocurrido sobre la 13.20 hora canaria (14.15 horas en la Península) en la GM-2, a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) de Canarias. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos británicos.

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La Gomera es una de las ocho islas que conforman el archipiélago español en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

“Los servicios sanitarios asistieron a los 28 ocupantes de la guagua, 27 turistas de nacionalidad británica y el conductor”, ha indicado el 112, que ha precisado que el accidente deja un fallecido, cuatro heridos graves y 23 leves.

Dos de los afectados, hombres de 73 y 42 años, han tenido que ser trasladados en helicópteros con politraumatismos de carácter grave a dos hospitales de Tenerife. Los otros dos heridos grave se encuentran ingresados en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera.

La salida de vía y vuelco de este autobús privado se ha producido a la altura del Centro Ambiental de El Revolcadero, en el kilómetro 4 mil 500 de la carretera GM-2, según la Dirección General de Tráfico.

$!La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por accidente de múltiples víctimas.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por accidente de múltiples víctimas. ESPECIAL.

La Gomera está entre las más pequeñas de las Islas Canarias, con un terreno escarpado marcado por montañas volcánicas, bosques densos y pueblos al borde de acantilados.

Las islas, conocidas por sus temperaturas cálidas durante todo el año, son destinos vacacionales populares para muchos británicos y europeos.

La Guardia Civil, que trabaja para esclarecer las causas del accidente, sostiene como principal hipótesis un fallo en el sistema de frenado.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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