Un policía y una persona sin vida tras tiroteo en Los Ángeles

BALDWIN PARK.-Un policía murió y otro resultó herido tras un tiroteo registrado la noche del sábado en una ciudad al este de Los Ángeles, mientras otra persona fue localizada muerta.

De acuerdo al jefe policial del condado de Los Ángeles, Robert Luna, el departamento abrió una investigación sobre un doble homicidio en Baldwin Park.

TE PUEDE INTERESAR: Norfolk, el fortín marítimo de Estados Unidos y la OTAN frente a China

Tras ofrecer una conferencia, Luna y el jefe de policía de Baldwin Park, Robert López, señalaron que el oficial herido se encuentra en buen estado y con su familia; “Es extremadamente trágico tener que lidiar con esto”, afirmó López.

Fue la policía de Baldwin Park respondió a una llamada alrededor de las 7 de la noche sobre alguien disparando con un rifle.

Cuando los oficiales llegaron, fueron recibidos con disparos. Al menos un oficial disparó después de que la policía fue atacada.

No está claro cuántos disparos se realizaron, pero el jefe policial dijo que creía que el arma utilizada en el tiroteo ha sido recuperada.

Registran otro tiroteo en fiesta en Carolina del Norte

Por otro lado, otro tiroteo se registró, esta vez en Carolina del Norte, donde una persona murió y al menos otras 11 resultaron heridas en un tiroteo masivo durante una fiesta en una residencia del oeste, no obstante, aún no ha sido detenido algún sospechoso.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:45 de la mañana del domingo en Hickory, una ciudad en el condado de Catawba.

De acuerdo a la policía una víctima se encuentra en estado crítico y otras 10 en estado grave en el hospital.

La Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte, el Departamento de Policía de Hickory y El FBI están investigando, no obstante, aún no se conoce el número de disparos efectuados y no se ha divulgado los nombres ni las edades de las víctimas.